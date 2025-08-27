Kpop Demon Hunters diventa il film Netflix più popolare di sempre sulla piattaforma

Kpop Demon Hunters è diventato ufficialmente il film targato Netflix più popolare di sempre.

Il progetto prodotto da Sony Pictures Animation ha infatti aggiunto altri 25.4 milioni di visualizzazioni nella settimana dal 18 al 24 agosto.

I record di visualizzazioni

Dopo il debutto avvenuto sulla piattaforma di streaming, avvenuto il 20 giugno, KPop Demon Hunters (di cui potete leggere la nostra recensione) è arrivato attualmente a quota 236 milioni di visualizzazioni, superando anche Red Notice che era al primo posto dei lungometraggi in inglese di Netflix più visti.

Un elemento particolarmente positivo è il fatto che, per la terza settimana consecutiva, il film non ha subito alcun calo, continuando in modo costante a ottenere circa 26 milioni di visualizzazioni ogni settimana.

La versione karaoke di Kpop Demon Hunters è stata inoltre distribuita nelle sale cinematografiche americane, riuscendo a raggiungere il primo posto nella classifica dei film più visti della settimana, incassando circa 19 milioni di dollari ai box office.

Cosa racconta Kpop Demon Hunters

Il lungometraggio animato è stato diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, che hanno firmato anche la sceneggiatura insieme a Danya Jimenez e Hannah McMechan.

Nel film si racconta che in passato i demoni seminavano il panico sulla Terra rubando le anime per il Re Demone Gwi-Ma e, per sconfiggerlo sono arrivate tre giovani guerriere, le prime Cacciatrici che, grazie a canti pieni di speranza crearono uno scudo magico, l'Honmoon, alimentato dalle anime umane per proteggere il mondo dai demoni. Ogni generazione ha avuto un nuovo trio di Cacciatrici che, attualmente, è composto dai membri della band K-pop Huntr/x, ovvero Mira, Zoey e Rumi, guidate dall'ex Cacciatrice Celine.

Dopo un tour mondiale, Rumi cerca di nascondere un segreto che sta avendo un impatto sulla sua vita e potrebbe avere delle conseguenze anche sulle altre Cacciatrici.