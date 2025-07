KPop Demon Hunters, la star Arden Cho incita i fan: "Chiediamo a Netflix di fare un sequel?"

La star di KPop Demon Hunters, Arden Cho (che dà la voce a Rumi nel film), si è rivolta ai social media per ribadire le speranze dei fan per un sequel.

KPop Demon Hunters è già da record,: è l film d'animazione più visto dell'anno su Netflix attualmente, scalando ole classifiche per giorni e giorni, unendo l'estetica pop coreana alla caccia ai demoni in chiave fantasy. Con oltre 80 milioni di visualizzazioni e una colonna sonora che scala le classifiche Billboard, il progetto diretto da Maggie Kang sta facendo pressione su Netflix per un sequel, sostenuto anche dalla star Arden Cho.

KPop Demon Hunters, la star di Arden Cho fa sognare un sequel

Con un balzo travolgente direttamente al primo posto nelle classifiche globali, KPop Demon Hunters è diventato il film d'animazione originale più potente dell'anno su Netflix, conquistando pubblico e classifiche con una sinergia esplosiva tra estetica K-pop, azione sovrannaturale e storytelling multicolore. Uscito solo un mese fa, il film ha saputo imporsi negli Stati Uniti e nel resto del mondo con oltre 80,3 milioni di visualizzazioni, superando il record di opere precedenti come Leo, e dimostrando che quando si fondono creatività e cultura pop coreana, il risultato può essere virale.

Questa non è solo l'ennesima incursione di Netflix nei contenuti sudcoreani - dopo successi come Squid Game - ma una vera e propria consacrazione dell'animazione coreana sul palcoscenico globale. L'elemento musicale è diventato parte integrante del suo successo: la colonna sonora, dominata dal brano Golden, ha scalato la classifica globale di Billboard, facendo entrare per la prima volta nella storia un gruppo K-pop di finzione tra le hit reali. Netflix stessa ha iniziato a presentare il brano per la valutazione ai premi, un segnale chiaro che la piattaforma intende spingere il progetto oltre i confini del puro intrattenimento.

Il cuore pulsante di KPop Demon Hunters - oltre all'energia esplosiva della musica - è una narrazione che ha ancora molto da offrire. Non sorprende quindi che la voce protagonista, Arden Cho, interprete di Rumi, abbia pubblicamente lanciato un appello via social: "Possiamo rimanere al primo posto finché Netflix non conferma un sequel? Per favore [Netflix]". Parole che echeggiano le speranze di una fanbase affamata di continuazioni, che intanto si diverte con remix, cover dance e tributi dedicati al film.

La regista Maggie Kang ha rivelato che il progetto ha richiesto quasi dieci anni di sviluppo, suggerendo che anche un eventuale secondo capitolo potrebbe richiedere tempo. Ma quando il successo non è solo nei numeri, ma anche nella capacità di accendere immaginari e contaminare mondi - dalla musica alla moda, passando per la cultura geek - allora aspettare diventa quasi un rito collettivo.