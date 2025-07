Kpop Demon Hunters: sono al primo posto nella Top 10 Netflix dei film ancora dopo una settimana

KPop Demon Hunters domina nuovamente la classifica dei film in lingua inglese su Netflix con 24,2 milioni di visualizzazioni, rimanendo in Top 10 da più di una settimana ormai.

Kpop Demon Hunters e i numeri d'oro di Netflix

Il trio immaginario delle superstar HUNTR/X continua a dettare legge su Netflix: KPop Demon Hunters regna al primo posto tra i film in lingua inglese, accumulando altri 24,2 milioni di visualizzazioni. Le protagoniste - demoni di notte, idoli di giorno - si muovono tra coreografie letali e hit da classifica: anche la canzone Golden, singolo tratto dal film, registra numeri da record, essendo ora n.1 nella Billboard. La colonna sonora ha totalizzato ben 96,3 milioni di streaming on demand solo nella sua terza settimana, un traguardo definito da Variety come "la settimana di streaming più alta per una colonna sonora degli ultimi tre anni".

Le protagoniste di Kpop Demon Hunters

Intanto, dall'inferno pop al paradiso tropicale, Madea torna in scena con Madea's Destination Wedding, che conquista il secondo posto all'esordio con 19,1 milioni di visualizzazioni. Nel film, ambientato alle Bahamas, l'irriverente matriarca della famiglia Simmons - interpretata, scritta, diretta e prodotta da Tyler Perry - si ritrova coinvolta in un matrimonio imprevedibile. È il tredicesimo film della saga, a vent'anni dalla sua prima apparizione sullo schermo, ma Madea dimostra di avere ancora voce - e battute - da vendere.

Sul fronte non anglofono, è il thriller tedesco Brick a dominare: 18,2 milioni di visualizzazioni e una presenza stabile in tutte le classifiche internazionali. L'horror thailandese Ziam segue con 9,2 milioni, mentre gli anime confermano il loro momento d'oro. Dandadan 2 si prende la quarta posizione nella TV non inglese con 5,4 milioni di views, e L'estate in cui Hikaru è morto entra all'ottavo posto. Secondo Netflix, oltre metà degli utenti oggi guarda anime, con una crescita triplicata in cinque anni. Il Giappone, pare, ha trovato casa nello streaming globale.