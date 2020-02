Knives Out, la scena con Chris Evans per cui Rian Johnson si sente ancora in colpa

Knives Out, quella scena con Chris Evans per cui Rian Johnson si sente ancora in colpa (e non è quella che vi aspettereste).

Cena con Delitto - Knives Out è stato un successo, eppure il regista del film non può fare a meno di sentirsi in colpa per via di una scena con Chris Evans. Rian Johnson ha raccontato questo divertente retroscena sul film che Evans ricorderà a lungo.

No, non si tratta di una sequenza particolarmente imbarazzante, che richiedesse complicate acrobazie o che mettesse in pericolo l'incolumità dell'attore... A meno che non vogliamo tenere in conto un probabile mal di stomaco.

Perché, come riporta anche CinemaBlend, la scena a cui fa riferimento Rian Johnson, regista, sceneggiatore e produttore del film candidato anche a un Premio Oscar (Miglior Sceneggiatura) aveva a che fare con dei... biscotti.

"Mmmh guardate quei biscotti" attacca Johnson "Deliziosi! Quelli sono degli autentici biscotti belga , e quando abbiamo mostrato il film al Gent Film Festival in Belgio il pubblico è rimasto così entusiasta della loro presenza nel film. 'Biscotti belga!' continuavano a dire. Sono molto burrosi, e li ho scelti perché sullo schermo facevano figura. Ma il povero Chris... Ogni volta che vedete un attore mangiare in una scena dovete avere pietà di lui, perché finiranno con il mangiare lo stesso cibo per una giornata intera".

E continua "Quei biscotti, ne puoi mangiare un paio, ma se vai oltre ti sembra di avere un intero panetto di burro in bocca, poi. E Chris ha dovuto mangiarne una quantità spropositata per tutto il giorno. Mi sento davvero in colpa per questo".

Per fortuna il ragazzo ha notoriamente un debole per i dolci, anche se probabilmente dopo questa starà alla larga dai biscotti belga almeno per un po'.