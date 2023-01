Knives Out, Rian Johnson svela i suoi obiettivi per il terzo film dopo Cena con Delitto e Glass Onion

Il regista di Cena con Delitto e Glass Onion Rian Johnson rivela quali sono i suoi obiettivi per il terzo film nel franchise di Knives Out.

Curiosi di sapere dove ci porterà il franchise di Knives Out? Rian Johnson ne ha parlato con i microfoni di Variety, indicando i suoi obiettivi nel realizzare il terzo film della saga dopo Cena con Delitto e Glass Onion.

Rian Johnson ci ha già regalato due whudunnit cinematografici che avrebbero reso orgogliosa l'Agatha Christie da cui trae tanta ispirazione, ma cosa combinerà con il terzo film nell'ormai popolarissimo franchise targato Netflix?

Come ha raccontato al sito Variety, l'obiettivo primario nel realizzare entrambi i film (Cena con delitto - Knives Out e Glass Onion - Knives Out) sinora è stato quello di "riprodurre la gioia che provava nel guardare assieme alla sua famiglia i vecchi adattamenti dei misteri di Agatha Christie; film come Assassinio sull'Orient Express con Albert Finney o Morte sul Nilo con Peter Ustinov".

"Sembravano davvero la cosa di più grande intrattenimento al mondo all'epoca" ricorda il regista "E noi realizziamo questi film prima di tutto per intrattenere".

"Ciò che mi ha entusiasmato di Glass Onion era l'idea di provare a emulare Christie con una storia del tutto nuova" continua poi, spiegando "Sto iniziando a lavorare al terzo film, ed è la stessa cosa che mi stimola a livello creativo: non ho bisogno affatto di replicare il film precedente. L'obiettivo è intraprendere una direzione completamente nuova, sia a livello tematico che in quanto al tono della pellicola".

Ma attenzione a non cadere nella trappola rappresentata dal fattore nostalgia... "Sto cercando semplicemente di trovare qualcosa in cui possa avere radici profonde, qualcosa che amo davvero, e risalire all'esperienza che ha originato questa passione. Ma non dicendo al pubblico 'Vi ricordate quando ci piacevano queste cose?'".

"No, faccio ciò cercando di ricordare effettivamente quella che è stata la mia esperienza, e trovare il modo farne fare a sua volta esperienza al pubblico in modo del tutto nuovo. Perché la nostalgia è il nemico. È l'esatto opposto di ciò che cerco sempre di fare: qualcosa di acuto e vivace che sia estremamente attuale" conclude.

Dove ci porterà, dunque, il terzo film di Knives Out? Le scommesse sono aperte.