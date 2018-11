Knives Out: Katherine Langford da Tredici al thriller di Rian Johnson

La produzione di Knives Out, il nuovo film di Rian Johnson, è iniziata da un paio di settimane ma non si arresta la valanga di star che stanno entrando a far parte del cast del thriller: ultima arrivata la Katherine Langford di Tredici!

Ancora nessuna notizia su quale sarà il ruolo di Katherine Langford, ma d'altronde l'intero progetto è ancora avvolto da un alone di mistero piuttosto resistente. Knives Out, diretto dal regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi Rian Johnson, è incentrato su un un detective, interpretato da Daniel Craig, che dovrà risolvere il caso di un misterioso e complicato omicidio. Nel cast anche Christopher Plummer, Toni Colette, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Chris Evans, Michael Shannon, Ana de Armas e Lakeith Stanfield.

Appassionato dei romanzi di Agatha Christie, Rian Johnson ha lavorato allo script del film durante l'estate e la produzione è in fase di avvio, grazie anche allo slittamento delle riprese di Bond 25 dopo l'abbandono di Danny Boyle.

Katherine Langford, nel frattempo, ha annunciato di aver detto definitivamente addio al personaggio di Hannah Baker, svelando quindi che non ritornerà sul set per la terza stagione di Tredici: la giovane star ha dichiarato di essere grata per aver avuto l'opportunità di raccontare la storia della ragazza nella prima stagione e per essere ritornata per girare la seconda stagione, ricordando inoltre che la serie è stata il suo primo vero lavoro come attrice.

