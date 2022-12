Knives Out, Daniel Craig ancora non capisce perché la gente è impazzita per il maglione di Chris Evans

Daniel Craig, protagonista di Glass Onion: Knives Out, ha svelato che non ha ancora capito il motivo dell'attenzione data al maglione di Chris Evans dopo l'uscita del primo film.

Il film Cena con Delitto ha reso iconico il maglione indossato da Chris Evans e Daniel Craig, in occasione dell'uscita su Netflix del sequel, ha rivelato di non essere ancora in grado di spiegarsi quel fenomeno della cultura pop.

Nel primo film diretto da Rian Johnson l'ex Capitan America aveva la parte di Ransom Drysdale e in più di una sequenza indossava il capo in lana che, successivamente, ha indossato (ovviamente in versione 'canina') anche il suo Dodger.

Daniel Craig, intervistato da BBC Radio 1, ha risposto a un commento sul maglione di Chris Evans in Cena con delitto - Knives Out sottolineando: "Non capisco. Voglio dire, Chris Evans sta indossando un maglione. Ed è come se fosse nudo, e se lo fosse in un certo senso dalla vita in giù, indossando un maglione. La mia reazione è 'Sta semplicemente indossando un maglione!'".

L'ex agente 007 ha però ammesso: "Certo, lo indossa davvero bene. Lo indossa magnificamente".

In Glass Onion - Knives Out si mostra cosa accade quando un miliardario in campo tecnologico, Miles Bron (Edward Norton), invita alcuni dei suoi conoscenti e persone di cui è amico sulla sua isola privata in Grecia, ben presto diventa chiaro che in paradiso non è tutto perfetto. Quando e qualcuno verrà ucciso, chi c'è di meglio rispetto a Blanc per cercare la verità?

Scritto e diretto dal filmmaker, e prodotto dallo stesso Johnson insieme a Ram Bergman, il sequel presenta un cast stellare che comprende Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, insieme a Kate Hudson e Dave Bautista.