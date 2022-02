Knives Out 2: primo sguardo al ritorno di Daniel Craig nel sequel Netflix

Un fugace sguardo a Knives Out 2 offerto da Netflix conferma il ritorno di Daniel Craig nei panni dell'irresistibile detective Benoit Blanc.

Il promo diffuso da Netflix, dedicato ai film in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2022, ci offre un rapidissimo sguardo all'atteso Knives Out 2, sequel dell'hit giallo Cena con delitto - Knives Out, che vede il ritorno di Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc.

Ambientato in Grecia, il primo di due sequel in programma vanta un cast corale di prima qualità tra cui Ethan Hawke, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick e Madelyn Cline.

Variety anticipa che Knives Out 2 sarà, probabilmente, lanciato in un festival autunnale prima della sua uscita sia nei cinema che su Netflix nell'ultimo trimestre del 2022.

Cena con Delitto, Rian Johnson: "Smettete di pensare a Knives Out 2 come a un sequel"

Daniel Craig ha annunciato che Knives Out 2 "sarà molto diverso dal primo film". Il regista Rin Johnson ha rivelato di essersi in parte ispirato ai romanzi di Agatha Christie dedicati a Poirot spiegando:

"Possiamo fare lo stesso con Blanc e continuare a realizzare ancora più misteri. Un cast totalmente nuovo, una location totalmente diversa, un mistero inedito. Si tratta di un altro mistero di Benoit Blanc e sembra che si possano fare così tante cose diverse con questo personaggio. Penso sarà realmente divertente".