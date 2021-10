Knives Out 2, Daniel Craig: "Sarà molto diverso dall'originale"

Daniel Craig anticipa il ritorno nei panni dell'investigatore Benoit Blanc in Knives Out 2 di Rian Johnson, promettendo un film molto diverso dal precedente.

La star di No Time to Die Daniel Craig ha dismesso i panni di James Bond per tornare in quelli più buffi dell'investigatore Benoit Blanc nel sequel del fortunato Cena con delitto, Knives Out 2 che sarà "molto diverso dall'originale".

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig in una scena del film

Con il whodunnit mystery del 2029, il regista Rian Johnson ha riscosso uno strepitoso successo tanto da mettere rapidamente in cantiere un sequel di cui per ora non si conoscono i dettagli se non che il film è stato girato in Grecia durante l'estate.

Il primo Cena con delitto - Knives Out ha incassato oltre 311 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è stato lodato sia dalla critica che dal pubblico per la sua trama intelligente e la rivisitazione del genere mistery in stile Agatha Christie. Netflix ha fiutato l'affare acquisendo i diritti del film e mettendo in cantiere ben due sequel in un affare da 400 milioni di dollari.

Confermando la fine delle riprese di Knives Out 2, Daniel Craig ha anticipato a Empire che il nuovo film sarà molto diverso dal precedente:

"Sono così fortunato ad avere Rian Johnson nella mia vita. È un grande scrittore. Quella sceneggiatura è arrivata e io ero sconvolto tanto che ho pensato, 'Mi stai prendendo in giro?' Non potevo credere che volesse che la interpretassi. Ho chiesto "Dice accento del sud. Ma davvero?' E lui: 'Sì?' Abbiamo appena finito il secondo film, le riprese si sono concluse settimane fa. Hanno appena concluso in Serbia. Sarà migliore del primo? Vedremo. Non voglio tentare la sorte. È diverso, e questa è la cosa incredibile. È ancora un'indagine di Benoit Blanc, ma è molto diversa. Ne sono molto entusiasta".

Knives Out 2 arriverà su Netflix nel 2022.