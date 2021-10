No Time to Die, Daniel Craig e il bacio a Rami Malek sul set: "L'ho fatto, bacio molte persone"

Mentre erano sul set di No Time to Die, Daniel Craig e Rami Malek si sono dati un bacio, come ha confermato il protagonista del nuovo film di James Bond.

Daniel Craig ha confermato di aver dato un bacio a Rami Malek sul set di No Time to Die, il nuovo film che lo vede per l'ultima volta nei panni di James Bond. L'attore ha quindi ammesso di essere un tipo molto amichevole e di aver baciato molte persone, anche se non se la sentirebbe di fare una classifica dei migliori baciatori.

Quando ormai No Time to Die è arrivato sugli schermi di tutto il mondo, continuano ad emergere curiosità e aneddoti riguardanti il dietro le quinte e le riprese del film diretto da Cary Fukunaga. Di recente, ad esempio, Rami Malek ha raccontato che lui e Daniel Craig si sono baciati durante le riprese del film. L'attore di Bohemian Rhapsody ha detto che Craig lo ha "afferrato" e preso in braccio dopo aver condiviso con lui una buona idea per il film. "Mi ha afferrato, mi ha preso in braccio e tra noi c'è stato un bacio", ha detto l'attore, aggiungendo: "Dirò che è stato Daniel ad iniziare e sono rimasto molto sorpreso". Ha inoltre ammesso che il bacio è stato molto gradito e che, all'epoca, ha chiesto a Craig: "Allora, questo mi rende una Bond girl?".

Daniel Craig ha quindi confermato ad Entertainment Weekly di aver effettivamente baciato Rami Malek durante le riprese del nuovo film di James Bond: "L'ho baciato, va bene! Bacio molte persone. È come se io fossi un tipo molto amichevole e non classificherei nessuno. Sarebbe una cosa terribile, terribile da fare, classificare i migliori baciatori. Quante persone potrei offendere? Terribile. Migliaia, migliaia di persone". Craig ha aggiunto scherzosamente: "Ascolta, ho solo rilanciato questa storia che ha preso sempre più piede. Non so se sui social. Non ho i social, ma ho detto che baciavo Rami dopo la fine di ogni scena. Non è un grosso problema. Dio onnipotente. Basta che si diffonda amore".

No Time to Die, l'ultimo film di James Bond di Craig, ha battuto i record al botteghino britannico. Durante il suo weekend di apertura, il film ha incassato più soldi di qualsiasi altro film di Bond nella storia ed è già diventato il più grande film dell'anno. Nel cast troviamo Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz, Jeffrey Wright, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencik, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Priyanga Burford e Bridgette Millar.