A Knight of the Seven Kingdoms, l’episodio 4 batte House of the Dragon: il punteggio è da record

Con il suo quarto episodio, A Knight of the Seven Kingdoms è la serie spin-off che segna un record: ha raggiunto valutazioni che la proiettano a competere direttamente con Il trono di spade.

L'episodio 4 di A Knight of the Seven Kingdoms, intitolato Seven, conquista IMDb con un 9,7 e supera ogni risultato di House of the Dragon. Un traguardo che lo colloca accanto agli episodi più iconici di Il trono di spade.

Un 9,7 che pesa come una corona

L'episodio 4 di A Knight of the Seven Kingdoms, significativamente intitolato Seven, ha ottenuto un impressionante 9,7 su IMDb, un punteggio che lo rende uno degli episodi più apprezzati dell'intera storia di Il trono di spade. Non solo: questo risultato supera il miglior rating mai raggiunto da House of the Dragon, fermo a 9,4, e affianca Seven a una ristrettissima cerchia di capitoli considerati pietre miliari della saga originale.

A Knight of the Seven Kingdoms: una scena

Per capire la portata del risultato basta guardare i numeri sacri di Westeros. I voti più alti di sempre, 9,9, appartengono a episodi leggendari come The Rains of Castamere (il famigerato episodio delle Nozze rosse), Battle of the Bastards e The Winds of Winter. Subito sotto, con 9,8, troviamo Hardhome, lo scontro che ha cambiato per sempre la percezione della minaccia degli Estranei. Il 9,7 di Seven lo colloca accanto a titoli come Blackwater, The Mountain and the Viper, The Door e Spoils of War: episodi che hanno fatto la storia della televisione seriale.

Un simile riconoscimento non arriva per caso. Seven mette al centro uno dei momenti più simbolici del mondo cavalleresco: il Trial of Seven, una prova d'onore brutale e spettacolare che vede sette cavalieri affrontarne altri sette in uno scontro carico di tensione politica e personale. La puntata non punta su draghi o cataclismi, ma su scelte morali, alleanze fragili e colpi di scena costruiti con precisione chirurgica.

Il cavaliere contro i Draghi

Nel cuore dell'episodio c'è Ser Duncan l'Alto, interpretato da Peter Claffey, costretto a scendere in campo in un processo che va ben oltre il semplice combattimento, con un'entrata in scena alla fine dell'episodio che ha mostrato un'escalation quasi catartica.

A Knight of the Seven Kingdoms: Lyonel Baratheon

Questo è uno dei grandi punti di forza della serie: raccontare un'epica più intima, fatta di uomini prima che di dinastie. A Knight of the Seven Kingdoms dimostra che l'eredità di Westeros non vive solo nei grandi nomi, ma anche nei margini della Storia, tra cavalieri erranti e giovani scudieri come Egg, osservatori silenziosi di un mondo che sta già preparando il proprio futuro.

Il successo di Seven non è un caso isolato. La serie ha già conquistato un altro primato, diventando la prima stagione con il punteggio più alto su Rotten Tomatoes tra tutte le produzioni ambientate nell'universo di Il trono di spade. Un risultato che conferma come il pubblico stia premiando una narrazione più misurata, meno rumorosa, ma estremamente solida nella scrittura e nella costruzione dei personaggi.

In un panorama dominato da prequel e spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms riesce in qualcosa di raro: non vivere all'ombra del passato, ma dialogare con esso alla pari. E con Seven, Westeros ricorda a tutti che non servono draghi per toccare l'eccellenza, basta una buona storia raccontata nel modo giusto.