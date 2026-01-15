A Knight of the Seven Kingdoms promossa o bocciata? Il punteggio Rotten Tomatoes della nuova serie HBO

Il Trono di Spade è terminato nel 2019, dividendo l'opinione dei fan. Da allora, HBO è riuscita a riconquistare gli spettatori con House of the Dragon e, nonostante diversi tentativi falliti con vari prequel, sequel e spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms è il prossimo progetto in arrivo.

Le recensioni della serie sono arrivate e, finora, sono positive. Con 52 recensioni conteggiate su Rotten Tomatoes, A Knight of the Seven Kingdoms è "Certified Fresh" con l'87% dei giudizi favorevoli per questa sua prima stagione.

La serie sembra aver ricevuto lo stesso apprezzamento registrato da House of the Dragon anche se non regge il confronto con le prime stagioni de Il trono di spade, che ha sempre raggiunto almeno il 90% dei consensi (ottava stagione a parte). L'87% è comunque un buon risultato.

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey e Dexter Sol Ansell sono Dunk & Egg

Cosa dice la critica sulla nuova serie de Il Trono di Spade?

Fermo restando che potete già leggere la nostra recensione di A Knight of the Seven Kingdoms su queste pagine, il consenso generale della critica sulla serie afferma che si tratta di "un gradito ritorno a Westeros che funziona anche meglio nell'ambito delle buddy comedy piuttosto che limitarsi a sbaragliare la concorrenza".

Ad esempio, Empire scrive: "Come i suoi eroi, mantiene una bussola morale cavalleresca e antiquata: una serie che ha semplicemente giurato di proteggere gli innocenti". TV Guide è apparsa meno impressionata, affermando: "Se vi piace Il Trono di Spade per la sua grandiosità, rimarrete delusi".

Variety sottolinea: "In prospettiva, A Knight of the Seven Kingdoms è una gestione intelligente della proprietà intellettuale, che fa conoscere ai fan gli angoli meno noti della complessa tradizione costruita da George R.R. Martin, fornendo al contempo una dose più regolare rispetto alla serie principale".

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey e Dexter Sol Ansell insieme in una scena

A Knight of the Seven Kingdoms avrà una seconda stagione?

Lo show HBO Max è già stato rinnovato per una seconda stagione, quindi, indipendentemente dalle recensioni, la storia di Duck e Egg è lungi dall'essere finita e tornerà almeno per un'altra serie di episodi.

Un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade, due improbabili eroi vagavano per Westeros... un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l'Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg. Ambientato in un'epoca in cui la dinastia Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora svanito dalla memoria dei vivi, grandi destini, nemici potenti e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e incomparabili.