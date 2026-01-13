George R.R. Martin annuncia nuove serie sequel de Il trono di spade

L'autore de Il trono di spade George R. R. Martin ha accennato alla possibilità di ulteriori sequel in lavorazione nei giorni che vedranno il debutto anche in Italia del prequel A Knight of the Seven Kingdoms su HBO Max il 18 gennaio.

"Ci sono altre storie da raccontare su Dunk ed Egg, sulla loro formazione e su ciò che li attende negli anni a venire", ha dichiarato Martin nel podcast video di accompagnamento a A Knight of the Seven Kingdoms, lanciato lunedì con un episodio in anteprima.

La nuova serie di podcast di HBO Max è condotta da Jason Concepcion e Greta Johnsen e presenta interviste agli autori, al cast e alla troupe della serie, con Martin, la mente dietro il libro e il fenomeno televisivo Il trono di spade, come primo ospite.

A Knight of the Seven Kingdoms: la prima foto della serie

Cosa distingue la nuova serie del Trono di Spade dalle altre?

Per A Knight of the Seven Kingdoms, HBO Max ha adattato Il cavaliere errante, uno dei romanzi brevi della serie Dunk and Egg che Martin ha scritto come storie autonome con personaggi e trame originali.

"È stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso come scrittore", ha raccontato Martin ai conduttori del podcast parlando di quello che lo ha portato ad adottare un tono narrativo diverso e più realistico per la serie A Knight of the Seven Kingdoms.

Mentre Il trono di spade è stato un colosso fantasy con riprese mozzafiato di orde di guerrieri e grandi colpi di scena, A Knight of the Seven Kingdoms è raccontato da un unico punto di vista, quello di Sir Duncan il Grande e del suo scudiero Egg, che vagano per Westeros mentre la dinastia Targaryen è al potere.

A Knight of the Seven Kingdoms: Peter Claffey in una foto della serie

Qual è la trama di A Knight of the Seven Kingdoms?

La nuova serie vedrà Peter Claffey nei panni del protagonista Sir Duncan il Grande, alias Dunk, e Dexter Sol Ansell, che interpreta lo scudiero di Dunk, il principe Aegon Targaryen, noto anche come Egg, protagonisti di una prima stagione di sei episodi, con la serie HBO già rinnovata per una seconda stagione.

La descrizione ufficiale di A Knight of the Seven Kingdoms recita: "Un secolo prima degli eventi de Il trono di spade, due eroi improbabili vagavano per Westeros... un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan il Grande, e il suo piccolo scudiero, Egg. Ambientato in un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora svanito dalla memoria dei vivi, grandi destini, nemici potenti e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e incomparabili".