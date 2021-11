Kitbag: Ridley Scott svela la data dell'inizio delle riprese del suo film su Napoleone

Il regista Ridley Scott ha svelato la data prevista per l'inizio delle riprese del suo nuovo film Kitbag: il 15 gennaio è infatti previsto il primo ciak del progetto che verrà prodotto per Apple Studios.

L'aggiornamento è stato condiviso durante un'intervista rilasciata alla BBC che ha permesso di scoprire il nuovo dettaglio riguardante la produzione del lungometraggio dedicato alla storia di Napoleone Bonaparte.

Il film Kitbag ha come protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone, mentre Jodie Comer avrà la parte di Josephine, la consorte del leader francese. La sceneggiatura del progetto diretto da Ridley Scott sarà firmata da David Scarta.

Kitbag proporrà un racconto delle origini di Napoleone e la sua spietata ascesa fino a diventare imperatore, eventi raccontati dal punto di vista della sua storia con la moglie e il suo vero amore, Josephine. Kitbag mostrerà le famose battaglie di Napoleone, l'ambizione senza freni e l'incredibile mente strategica dell'uomo, uno straordinario leader militare e visionario.

Il regista, nel 2021, ha portato nelle sale ben due film: The Last Duel, in cui Jodie Comer ha recitato accanto a Matt Damon e Adam Driver, e House of Gucci, dal cast stellare guidato da Lady Gaga, Jared Leto, Driver e Al Pacino.