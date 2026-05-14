Minecraft 2, Kirsten Dunst sul set ci regala la prima foto del sequel

L'attrice è una delle new entry dell'atteso nuovo capitolo che è chiamato a replicare il successo dell'originale, capace di incassare quasi un miliardo di dollari nel mondo

Le riprese di Un film Minecraft 2 sono appena iniziate e ad annunciarlo è stata Kirsten Dunst, una delle new entry nel cast del sequel che dovrà confermare lo straordinario successo ottenuto dal primo capitolo del franchise.

La notizia dell'ingresso di Dunst nel cast era stata riportata per la prima volta già a marzo, dopo che l'attrice aveva espresso il desiderio di partecipare al sequel già nell'agosto 2025. In quell'occasione aveva raccontato che i suoi figli avevano apprezzato molto il primo film e che lei stessa era interessata soprattutto a girare un film "in cui non avrebbe perso soldi".

Un film Minecraft 2, cosa svela la prima foto dal set

L'attrice ha anche condiviso online una prima foto dal set che mostra semplicemente le sedioline personali che accompagneranno lei e il resto del cast nel corso di queste impegnative riprese. Non solo, l'immagine conferma anche che Dunst interpreterà il personaggio di Alex, come era stato già anticipato in precedenza da alcune indiscrezioni.

Anche se Alex è apparsa in un cameo nella scena post-credit di Un film Minecraft come attuale occupante della casa in cui viveva Steve, il personaggio interpretato da Jack Black, è stata doppiata dalla non accreditata Kate McKinnon e interpretata fisicamente da Alice May Connolly. Come Steve, anche Alex nasce come avatar del videogioco originale Minecraft.

Sebbene le sedie presenti sul set non rivelino dettagli sulla trama di Un film Minecraft 2, l'aggiornamento condiviso da Dunst conferma almeno che il sequel ha ufficialmente iniziato le riprese. La notizia arriva circa un mese dopo l'annuncio del titolo ufficiale del film (A Minecraft Sequel) e poco più di un anno dopo l'uscita cinematografica del primo film.

Un film Minecraft: Jack Black e Jason Momoa in una foto

Il successo mondiale di Minecraft e l'arrivo del primo film

Un film Minecraft è arrivato nelle sale 14 anni dopo la pubblicazione del primo videogioco Minecraft da parte di Mojang Studios, dando vita a uno dei franchise videoludici più popolari di sempre. Oltre ai numerosi giochi, il franchise comprende libri, giochi da tavolo e vari prodotti di merchandising. Nel 2024 è stato inoltre annunciato lo sviluppo di una serie animata di Minecraft per la TV su Netflix.

Il primo film cinematografico ha diviso la critica, ma è stato un enorme successo commerciale, con un incasso globale di 961 milioni di dollari, diventando il quinto film con il maggior incasso del 2025. È riuscito soprattutto a intercettare il pubblico di riferimento, in particolare la Generazione Z, portando Warner Bros. ad annunciare il sequel già nell'ottobre successivo.

Quando esce al cinema Un film Minecraft 2

Il sequel uscirà nelle sale il 23 luglio 2027. Successivamente, il 17 dicembre dello stesso anno, Kirsten Dunst sarà protagonista insieme a Sydney Sweeney di The Housemaid's Revenge. L'attrice è inoltre coinvolta anche in The Entertainment System is Down, in cui recita al fianco di Keanu Reeves. Il film è stato girato lo scorso anno, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.