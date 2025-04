Un film Minecraft: Jack Black a sorpresa in sala per ricordare come comportarsi, ecco il video

Jack Black, protagonista di Un film Minecraft, è apparso a sorpresa in una sala per ricordare le regole da seguire durante la visione.

Jack Black è apparso a sorpresa a una proiezione di Un Film Minecraft per ricordare agli spettatori le regole di comportamento in sala.

L'attore, come dimostrano alcuni video apparsi online, ha scatenato l'entusiasmo dei fan pronti a vedere il lungometraggio diretto da Jared Hess ispirato al popolare gioco.

L'apparizione della star

Nei video condivisi sui social, si vede il momento in cui Jack Black entra in una sala prima dell'inizio della proiezione di Un film Minecraft. L'attore ha ricordato: "Non si lanciano i popcorn! E assolutamente nessun chicken jockey! Oh sì! Sono Steve!".

La star ha iniziato quindi a correre attraverso la sala mentre gli spettatori urlavano e applaudivano.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Gli avvisi compiuti da Black al microfono sono gli stessi comunicati da numerose catene cinematografiche dopo le prime proiezioni segnate da caos di vario genere che, in alcuni casi, ha richiesto inoltre l'intervento della polizia.

La reazione alla visione

Nel cast del film ci sono anche Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers e Sebastian Hansen.

Il progetto tratto dal gioco targato Mojang Studios sta ottenendo ottimi incassi in tutto il mondo e si parla già dello sviluppo di un più che probabile sequel.

Il regista Jared Hess, commentando i problemi in sala, ha recentemente ammesso ai microfoni di Entertainment Weekly di essere felice che le persone stiano divertendosi andando al cinema e vivendo un'esperienza insieme, non più da soli nelle proprie case. Il filmmaker, inoltre, aveva sottolineato che trovava un po' ridicolo chiedere l'aiuto della polizia per colpa di 'crimini' come lanciare popcorn nei cinema, ribadendo la sua soddisfazione nel vedere come la visione sia diventata memorabile per tanti fan del gioco.