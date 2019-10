Kirsten Dunst rimpiazza Elisabeth Moss a fianco di Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog

Kirsten Dunst al posto di Elisabeth Moss nel drammatico The Power of the Dog, interpretato da Benedict Cumberbatch e diretto da Jane Campion.

Kirsten Dunst prenderà il posto di Elisabeth Moss nel drammatico The Power of the Dog, interpretato dalla star Benedict Cumberbatch e diretto da Jane Campion. Elisabeth Moss è stata costretta a rinunciare al film a causa del suo schedule serrato per la serie Hulu The Handmaid's Tale.

Netflix ha acquistato The Power of the Dog e lo distribuirà con la sua piattaforma streaming nel 2021. Jane Campion ha adattato il romanzo di Thomas Savage del 1967 che vede Paul Dano nei panni di un giovane uomo ingenuo e di buon cuore, mentre Benedict Cumberbatch interpreta il fratello geniale e crudele. I due sono co-proprietari di un ranch in una valle del Montana Quando il personaggio di Paul Dano sposa segretamente una vedova del luogo (Kirsten Dunst), il fratello darà vita a una guerra fredda per distruggerla usando il figlio di lei come arma.

Kirsten Dunst si gode il successo della serie Showtime On Becoming a God in Central Florida, che ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione.