Kingsman 3: Taron Egerton non ci sarà

Il terzo capitolo della saga dei Kingsman approderà nelle sale l'anno prossimo, ma uno dei protagonisti del franchise action non tornerà. Taron Egerton ha anticipato che il suo Eggsy non farà parte di Kingsman 3. Questa dichiarazione fa nascere il sospetto che la terza avventura delle spie britanniche potrebbe non essere un sequel bensì un prequel.

A settembre è stata annunciata la data di uscita di un terzo capitolo di Kingsman, Kingsman 3, che sarà nei cinema a partire dall'8 novembre 2019. Confermato il ritorno dello sceneggiatore e regista Matthew Vaughn. All'epoca la presenza di Taron Egerton sembrava scontata, ma a quanto pare non sarà così. Ecco cosa ha dichiarato Egerton in una recente intervista:

"Credo di avere il permesso di dirlo, perciò vi anticipo che non sarò nel prossimo Kingsman. Questo non significa che non tornerò mai più nel franchise. Qualche giorno fa ero insieme a Matthew Vaughn, ci piace collaborare ma la prossima avventura non mi vede coinvolto. La sua idea per il nuovo film è incredibilmente eccitante. Mi dispiace non far parte di questo viaggio, ma non è l'ultima volta che avete visto Eggsy."

Le dichiarazioni di Taron Egerton contrastano quando anticipato qualche mese fa da Matthew Vaughn il quale prometteva che il terzo capitolo sarebbe servito da "conclusione della relazione tra Harry Hart ed Eggsy". Vaughn ha annunciato l'arrivo di uno spinoff dei Kingsman, intitolato Kingsman: The Great Game. Lo spinoff sarà un prequel ambientato ai primi del '900 e vedrà Ralph Fiennes tra gli interpreti. In un primo tempo si pensava che The Great Game sarebbe uscito nelle sale dopo Kingsman 3, ma forse Matthew Vaughn ha deciso di trasformare The Great Game nel terzo film e riprendere la saga di Eggsy in futuro.

Nel frattempo a partire dal 22 novembre vedremo Taron Egerton nel nuovo Robin Hood - L'origine della leggenda, successivamente l'attore inglese sarà Elton John nel biopic Rocketman.

