King On Screen: trailer per il documentario che analizza gli adattamenti di Stephen King

Tutte le volte che King è stato adattato per il cinema ha lasciato il segno, nel bene e nel male. Ecco un documentario per gli appassionati.

Dark Star Pictures ha diffuso in streaming il trailer di King On Screen, che analizza decenni di adattamenti di Stephen King sia per il cinema che per il piccolo schermo.

King è un'icona dell'horror, noto per aver scritto libri come Carrie, Shining, IT, Cujo e Pet Sematary, tra i tanti. Molti dei suoi libri sono stati adattati in film e serie televisive nel corso degli anni, alcuni più memorabili di altri.

Il film ha per protagonisti gli autori che hanno partecipato all'adattamento delle opere di King, tra cui Mike Flanagan (Doctor Sleep, Il gioco di Gerald), Frank Darabont (Le ali della libertà, Il miglio verde) e Mick Garris (The Stand, Shining). Il documentario celebra l'eredità di King e i numerosi adattamenti delle sue storie.

Il documentario uscirà nei cinema statunitensi l'11 agosto 2023 e sarà disponibile in Video On Demand a partire dall'8 settembre successivo.

The Boogeyman di Stephen King è "uno dei film più spaventosi mai visti" dall'attore David Dastmalchian

Tutto questo mentre al cinema possiamo trovare l'ennesimo adattamento da una delle sue opere, ovvero l'horror The Boogeyman. A pochi giorni dalla sua uscita nelle sale, si parla già del sequel.