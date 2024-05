Kinds of Kindness: le prime reazione dei critici parlano di un film 'dark' e lodano Plemons e Stone

Al Festival di Cannes 2024 è stato presentato Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, e le reazioni dei critici sembrano positive.

Il film Kinds of Kindness diretto da Yorgos Lanthimos è stato proiettato in anteprima al Festival di Cannes 2024 e le prime reazioni sembrano confermare che il regista ha deciso di tornare ad atmosfere più dark rispetto ai progetti recenti.

L'anteprima al Grand Theatre Lumiere, a cui ha partecipato l'intero cast, è stata accolta con sei minuti di applausi.

Il nuovo film del regista greco

Kinds of Kindness è stato descritto da Yorgos Lanthimos come un film contemporaneo antologico che racconta tre diverse storie con quattro o cinque attori che interpretano una parte in ognuno dei racconti. Nel cast ci sono Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Jesse Plemons, Hunter Schafer, Joe Alwyn, Hong Chau e Maoudou Athie.

La sceneggiatura è firmata da Lanthimos insieme a Efthimis Fillipou, con cui aveva già scritto Dogtooth, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer e Aalps.

Kinds of Kindness: i primi poster con Emma Stone sono agghiaccianti

Le reazioni della critica

I critici internazionali sembrano aver apprezzato la nuova fatica del filmmaker.

David Ehrlich di Indiewire sostiene che il film sembri una "reazione allergica al successo mainstream che ha vissuto" il regista da quando ha iniziato a realizzare film in inglese ed è un'antologia sul "nostro bisogno di amore che non ha alcun interesse nell'essere apprezzato". Il critico sostiene inoltre ci sia "quell'ostilità che è parte del motivo per cui così tante persone hanno amato il suo lavoro".

Billie Melissa ha invece scritto che non ha ancora le idee chiare riguardanti Kinds of Kindness, oltre il fatto che evidenzia il talento di Jesse Plemons.

Greogy Ellwood di The Playlist ha invece sottolineato che si tratta della versione dark e contorta di Lanthimos ed Emma Stone e Plemons sono "superbi".

Altri critici hanno confermato che il paragone con Dogtooth sono appropriati e alcuni hanno invece sottolineato che la struttura e il racconto potrebbe non conquistare tutti gli spettatori.