Kinds of Kindness, Hit Man, Priscilla, Confidenza, Marcello Mio, Anselm e i voti homevideo di ottobre 2024

Le uscite DVD, Blu-ray e 4K di ottobre 2024 con le recensioni di Kinds of Kindness, Hit Man - Killer per caso, Priscilla, Confidenza, Marcello Mio, Anselm, Troppo azzurro, Brigitte Bardot Forever, Dall'alto di una fredda torre, Il gusto delle cose.

Oltre ai titoli di maggior richiamo che abbiamo già trattato singolarmente, ottobre 2024 è stato per l'homevideo un mese ricco di uscite tra blu-ray, DVD ed edizioni 4K. Vi proponiamo l'analisi di una decina di prodotti, a partire dall'atteso Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos, per poi proseguire con un altro autore di successo, ovvero Richard Linklater con il suo movimentato Hit Man - Killer per caso. Cambio di registro poi con Priscilla sulla moglie di Elvis e con Confidenza, altra grande prova di Elio Germano.

Kinds of Kindness: Emma Stone e Joe Alwyn si confrontano fuori da un motel

Passeremo poi da Marcello Mio, riuscito omaggio a Marcello Mastroianni, ad Anselm, documentario di Wim Wenders. Da segnalare quindi il frizzante debutto di Filippo Barbagallo Troppo azzurro, quindi a seguire il curioso Brigitte Bardot Forever diretto da Lech Majewski. Per chiudere Dall'alto di una fredda torre con Edoardoi Pesce e infine Il gusto delle cose, premio della Giuria a Cannes.

Kinds of Kindness: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Kinds of Kindness

IL FILM. C'è il solito forte, ironico e folle Yorgos Lanthimos in Kinds of Kindness, una sorta di favola in tre episodi dove gli attori - troviamo Jesse Plemons, Emma Stone e Willem Dafoe - interpretano personaggi diversi in ciascun segmento. Si tratta di storie bizzarre ed estreme sul potere, sul controllo e sul libero arbitrio, con le dinamiche dei rapporti umani analizzate soprattutto secondo le nozioni di fede e di fiducia.

Kinds of Kindness: una scena del film

IL BLU-RAY. Kinds of Kindness è arrivato in homevideo con il blu-ray targato Eagle Pictures, buono tecnicamente e discreto negli extra. Il video presenta un ottimo dettaglio e un croma intenso, ma deve fare i conti con una certa rumorosità e, causa anche la fotografia, un nero piuttosto opprimente nelle scene buie che rende un po' piatto il quadro. Negli extra un making of denominato Di tutti i tipi: la visione di Kinds of Kindness, con 15 minuti di riprese sul set e interventi di regista e cast. Per il resto due scene tagliate per un totale di un minuto.

DA NON PERDERE. Anche se l'audio italiano si ferma al Dolby Digital 5.1, l'ascolto è frizzante e piacevole, con una buona attenzione all'ambienza che coinvolge tutti i diffusori, una discreta resa dei bassi quando chiamati in causa, e un'ottima spazialità per le canzoni della colonna sonora. Ma il DTS HD 5.1 inglese è più efficace e consente una maggior immersione nella storia.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Hit Man - Killer per caso: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Hit Man - Killer per caso

IL FILM. Ispirato a una storia realmente accaduta, Hit Man - Killer per caso diretto da Richard Linklater racconta la storia di Gary Johnson (interpretato da Glen Powell), insegnante di psicologia che nel tempo libero collabora con la polizia sotto copertura: in pratica, per incastrare quelle persone che assoldano dei killer, si finge un abile sicario. Un giorno però a contattarlo è una donna che vuole far uccidere il marito e l'amore finisce per piombare improvviso sui suoi compiti.

Hit Man: Glen Powell, Adria Arjona in una scena del film

IL BLU-RAY. Hit Man - Killer per caso è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures, prodotto tecnicamente valido ma totalmente privo di extra. Il video presenta un quadro nitido e ben dettagliato, nel quale l'immagine risalta sempre precisa in ogni circostanza, favorita anche da una fotografia luminosa. Molto vivace e variegato il croma, da rilevare solo una lieve rumorosità digitale.

DA NON PERDERE. L'audio è presentato in DTS HD 5.1 Master Audio sia in italiano che in originale: si tratta di tracce molto vivaci, che oltre a dialoghi chiari e precisi propongono una buona spazialità, una precisa direzionalità degli effetti sonori, una resa efficace della colonna sonora e una puntuale energia in occasione delle scene più movimentate.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 2

Priscilla: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Priscilla

IL FILM. A soli 14 anni Priscilla Baeaulieu incontra in Germania Elvis Presley, il Re del Rock all'apice della sua carriera, che a 24 anni sta facendo la leva. Inizia un rapporto che nonostante le rimostranze dei genitori, preoccupati per la differenza di età e per la celebrità di Elvis, tra tanti alti e bassi sfocerà in un problematico matrimonio. Tutto raccontato in Priscilla, film di Sofia Coppola con Cailee Spaeny e Jacob Elordi nei ruoli dei protagonisti.

Cailee Spaeny e Jacob Elordi in una scena del matrimonio

IL BLU-RAY. Priscilla è arrivato in homevideo con il blu-ray targato CG-Vision, prodotto valido tecnicamente ma purtroppo totalmente privo di extra. Molto buono il video, con un dettaglio egregio che esalta costumi, trucco e scenografie, mentre il croma è vivace a tratti, perché i toni della fotografia sono volutamente dimessi. Efficace anche la riproduzione un po' soffusa delle atmosfere dell'epoca, ma va detto che le scene scure in interni sono lievemente rumorose con un nero un po' opprimente a soffocare il dettaglio.

DA NON PERDERE. L'audio presente in DTS HD 5.1 sia in italiano che in originale, presenta una scena sonora molto aperta, con le musiche e la colonna sonora bella frizzante e avvolgente, che non risparmia anche una certa dose di bassi. Tutte le scene più chiassose chiamano in causa tutti i diffusori, con qualche panning suggestivo e un'ampia spazialità.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7,5 - Extra: 2

Confidenza: la recensione del DVD

Il DVD di Confidenza

IL FILM. Tratto dal romanzo di Domenico Starnone, Confidenza è un film diretto da Daniele Luchetti con protagonista Elio Germano nei panni di Pietro, un professore che ha una storia d'amore con la sua ex studentessa Teresa. I due si confidano anche i segreti più inconfessabili, ma il professore di successo vivrà per sempre con il terrore di quella confessione imprudente potenzialmente pericolosa per la sua carriera e per la sua intera vita.

Elio Germano in una scena di Confidenza

IL DVD. Confidenza è uscito in homevideo con il DVD targato CG-Vision, tecnicamente discreto e dotato di buoni extra. Il video presenta un buon dettaglio sui primi piani e una soddisfacente tenuta anche nelle scene scure, anche se il quadro è a tratti rumoroso e qualche particolare sui fondali è un po' sgranato. L'audio in dolby digital 5.1 è abbastanza sobrio e in linea con il film, ma oltre a dialoghi perfetti, denota un discreto impatto per la colonna sonora e per qualche effetto sonoro particolare.

DA NON PERDERE. Negli extra c'è un ottimo backstage di 17 minuti, nel quale gli interventi del regista e del cast sulla realizzazione del film e il suo significato, si alternano a momenti sul set durante le riprese e anche a qualche provino. Ci sono poi due video musicali di Thom Yorke, con immagini del film a fare da sfondo alle canzoni "Four Ways in time" (5') e "Knife Edge" (3').

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 7

Marcello Mio: la recensione del DVD

Il DVD di Marcello Mio

IL FILM. Un omaggio doveroso e caloroso a Marcello Mastroianni, nel centenario dalla nascita: è soprattutto questo Marcello Mio, film diretto da Christophe Honoré nel quale Chiara Mastroianni decide di fare rivivere il padre attraverso se stessa. E così si fa chiamare Marcello, si veste come lui e insiste per essere considerata un attore. Tutti intorno a lei pensano che si tratti di uno scherzo temporaneo, ma Chiara è decisa a non rinunciare alla sua nuova identità.

Chiara Mastroianni in una scena di Marcello Mio

IL DVD. Marcello Mio è disponibile in homevideo con il DVD della Plaion Pictures, prodotto povero di extra (c'è solamente il trailer) ma soddisfacente a livello tecnico, a partire da un video caratterizzato da una certa morbidezza, ma comunque discreto nel dettaglio e nella vivacità cromatica, e soprattutto privo di particolari sbavature o sgranature sui fondali, nonostanti i limiti del formato.

DA NON PERDERE. Bene anche l'audio in Dolby Digital 5.1 per italiano e originale. Alcune scene più movimentate, come quella iniziale con Chiara impegnata in una finta fontana di Trevi sotto un mare d'acqua, mostrano una bella vivacità e una buona spazialità, come del resto le canzoni della colonna sonora. Per il resto i dialoghi sono chiari, anche se l'ambienza è un po' timida.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Anselm: la recensione del 4K UHD

L'edizione 4K UHD di Anselm

IL FILM. Girato in 3D da Wim Wenders, Anselm è un documentario presentato al Festival di Cannes 2023 che racconta il percorso di vita del pittore e scultore tedesco Anselm Kiefer, considerato il più innovativo e importante artista vivente, che con la sua visione e il suo stile rivoluzionario ha esplosato l'esistenza umana e la sua fragilità, attraverso un immenso lavoro sulla natura ciclica della storia e del pensiero.

Una scena di Anselm

IL 4K UHD. Anselm è uscito in homevideo con un'edizione 4K UHD a due dischi di Lucky Red distribuita da Plaion, un prodotto eccellente sul piano tecnico ma povero di extra visto che c'è solamente il trailer. Il video è davvero super, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 per italiano e originale fa in modo ottimale la sua parte. La cura dell'ambienza è infatti al top, basta ascoltare all'inizio il cinguettio degli uccelli e poi i sussurri, per apprezzare la perfetta direzionalità dei vari suoni distribuiti su tutti i diffusori, ma anche la potenza dei bassi quando la scena lo richiede.

DA NON PERDERE. Il video 4K presenta un dettaglio granitico e incisivo per un quadro davvero eccezionale per definizione e cura dei minimi dettagli, oltre che per precisione cromatica. Naturalmente non può essere replicato il 3D delle sale, ma la sensazione è comunque quella di una spiccata tridimensionalità di un quadro che regala una notevole profondità di campo.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 8 - Extra: 4

Troppo azzurro: la recensione del DVD

Il DVD di Troppo azzurro

IL FILM. Un esordio davvero riuscito e sorprendente quello di Filippo Barbagallo, che in Troppo azzurro dirige e fa il protagonista nei panni di Dario, venticinquenne che non vuole crescere, sta con i suoi e non riesce a dare una svolta alla sua vita. Potrebbero darla gli incontri e le storie d'amore con Caterina (Alice Benvenuti) e Lara (Martina Gatti), ma Dario non riesce a lasciarsi andare e nel momento delle scelte il fascino di restare nella sua comfort zone è molto alto.

Martina Gatti e Filippo Barbagallo in una scena del film

IL DVD. Troppo azzurro è disponibile in homevideo con il DVD della CG-Vision, prodotto tecnicamente molto buono ma totalmente privo di extra. Ottimo il video, ma anche l'audio in dolby digital 5.1 è di buona qualità e riesce a rendere la scena sonora sempre vivace durante le avventure del protagonista: fra effetti ambientali e colonna sonora anche l'asse posteriore mostra una certa partecipazione. Nella scena della discoteca, poi, anche i bassi si fanno sentire con decisione.

DA NON PERDERE. Ancora più convincente il video, che a parte un po' di rumorosità sulle tinte unite, presenta un quadro sempre compatto e brillante nonostante i limiti del formato DVD. Il dettaglio è buono sui primi piani e discreto sui fondali, ma soprattutto c'è una buona tenuta anche nelle scene scure come quella iniziale, con un contrasto efficace e una resa cromatica fedele a una fotografia dai colori pastello tenui e sobri.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 2

Brigitte Bardot Forever: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Brigitte Bardot Forever

IL FILM. Diretto da Lech Majewski, Brigitte Bardot Forever si svolge nella Polonia comunista e vede protagonista Adam, che attende da sempre il ritorno del padre, disperso dopo la Seconda guerra mondiale. Quando la polizia segreta tormenta la madre, Adam si rifugia in un cinema che proietta Il disprezzo di Godard ma finisce per trovarsi in un misterioso hotel dove incontra Brigitte Bardot, Marlon Brando, Cézanne, i Beatles e altri personaggi famosi che lo aiuteranno nella ricerca di suo padre.

In Brigitte Bardot Forever compaiono anche i Beatles

IL BLU-RAY. Brigitte Bardot Forever è uscito in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray della CG Entertainment, prodotto molto valido tecnicamente ma povero di extra, visto che c'è solo il trailer. Il video è di buona qualità e presenta un quadro nitido e ben dettagliato in ogni circostanza, anche e a tratto un po' morbido in scene complicate sul piano della luminosità. Notevole anche la vivacità cromatica, soprattutto nel passaggio dal modo reale a quello della fantasia.

DA NON PERDERE. Superbo l'audio in DTS HD 5.1, ricco di dettagli sonori anche piccoli, ma soprattutto potente ed energico nelle tante sequenze movimentate del film, con un suono che sprigiona in maniera decisa da tutti i diffusori, presentando anche una perfetta dislocazione degli effetti, oltre a dialoghi chiari e precisi.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 4

Dall'alto di una fredda torre: la recensione del DVD

Il DVD di Dall'alto di una fredda torre

IL FILM. Tratto dall'omonimo testo teatrale di Francesco Gili, che firma anche la sceneggiatura, Dall'alto di una fredda torre è un film diretto da Francesco Frangipane con Edoardo Pesce e Vanessa Scalera. La storia è quella del dramma di due figli chamati a scegliere la sorte dei loro genitori, afflitti a loro insaputa da una malattia rarissima. Tramite un trapianto i figli hanno la possibilità di salvarne solo uno, ma non sanno decidere chi tenere in vita e nemmeno come comunicare loro la situazione.

Edoardo Pesce e Vanessa Scalera in una scena del film

IL DVD. Dall'alto di una fredda torre è disponibile in homevideo con il DVD targato Plaion Pictures, soddisfacente sul piano tecnico ma povero di extra (è presente solo il trailer). L'audio in Dolby Digital 5.1 non ha molto lavoro da svolgere visto che il film è quasi interamente composto da fitti dialoghi, ma riesce a replicare bene la colonna sonora e soprattutto fa sentire i bassi in sottofondo della musica in alcuni momenti drammatici.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è però il video. I limiti del DVD si fanno notare con un dettaglio piuttosto morbido e qualche sgranatura sui fondali, ma il quadro resta comunque molto compatto in ogni circostanza, anche nelle scene meno illuminate, per una visione che resta sempre gradevole priva di particolari sbavature.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Il gusto delle cose: la recensione del DVD

Il DVD de Il gusto delle cose

IL FILM. Premio alla regia a Cannes e scelto dalla Francia nella corsa agli Oscar, Il gusto delle cose è un film diretto da Tran Anh Hung con Juliette Binoche e Benoît Magimel. Siamo nel 1885 e l'Impeccabile cuoca Eugénie lavora da oltre vent'anni per il famoso gastronomo Dodin. Il loro sodalizio dà vita a piatti strepitosi e con il passare del tempo l'ammirazione reciproca si è trasformata in una relazione sentimentale. Eugenie, che non ha mai voluto sposarsi, inizia ad avvertire dei malori: Dodin decide quindi per la prima volta di cucinare per lei.

Una scena de Il gusto delle cose

IL DVD. Il gusto delle cose è arrivato in homevideo con il DVD targato Plaion Pictures, tecnicamente buono ma negli extra c'è solamente il trailer. Il video è molto valido, ma anche l'audio, proposto sia in italiano che in originale in Dolby Digital 5.1, fa il suo dovere, restituendo dialoghi chiari, ma soprattutto esaltando la coinvolgente e frenetica attività culinaria, con tutti i tipici rumori di chi cucina tra piatti, pentole e padelle.

DA NON PERDERE. Il video rispetta i toni sommessi e il croma sbiadito che rimandano all'epoca della vicenda, ma è molto preciso nel delineare tutti i dettagli dei cibi in primo piano. Il quadro mantiene anche una buona compattezza, vacillando leggermente solo in qualche scena più scura tra sfocature e banding, ma per il resto mostra una solidità notevole considerando i limiti del formato.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4