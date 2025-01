The Substance, Margaret Qualley: "Ci ho messo un anno a guarire dai danni causati dal trucco prostetico"

Margaret Qualley ha raccontato, in una recente intervista al podcast Happy So Confused, di aver trascorso un anno nel percorso di guarigione in seguito al trucco prostetico in The Substance.

L'attrice ha confessato che la sua pelle subì delle irritazioni causate dalle protesi facciali utilizzate nel film di Coralie Fargeat. Danni al volto talmente gravi che la regista dovette escludere riprese del viso di Qualley in diverse sequenze.

Margaret Qualley e i danni al volto fino al set di Kinds of Kindness

"Quando riprendono sotto la mia gonna nei titoli d'apertura" spiega Qualley "con tutte quelle palme attorno e quegli obiettivi focali dal basso, è una scelta dettata dal mio viso rovinato, non potevano più riprenderlo".

L'attrice ha raccontato che l'acne causata dalle protesi facciali in The Substance è rimasta per lungo tempo anche quando si trovava sul set di Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos ma, ironicamente, è stato un vantaggio:"Sapete il personaggio con tutta quell'acne? Era semplicemente la mia acne causata dalle protesi".

Il successo di The Substance

Il film di Coralie Fargeat si concentra sulla storia di una ex celebrità che si avvicina ad una sostanza che le permette, per qualche tempo, di tornare ad una versione più giovane di se stessa.

Nonostante sia un body horror, The Substance sta riscuotendo successo anche nella stagione dei premi, con Demi Moore vincitrice del suo primo Golden Globe in carriera. Nel cast del film, oltre alla protagonista di Ghost - Fantasma, anche Dennis Quaid e proprio Margaret Qualley.