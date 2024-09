Kinds Of Kindness: il nuovo libro di Yorgos Lanthimos rivela alcune foto esclusive del film con Emma Stone

Il nuovo libro di Yorgos Lanthimos, i shall sing these songs beautifully, contiene le fotografie scattate sul set di Kinds Of Kindness.

L'editore MACK Books pubblicherà i shall sing these songs beautifully, il libro di fotografie scattate da Yorgos Lanthimos sul set di New Orleans del suo film Kinds of Kindness. La pellicola è stata presentata in anteprima a Cannes, dove Lanthimos è stato nominato per la Palma d'Oro e Jesse Plemons è stato premiato come miglior attore.

Distribuito da Searchlight Pictures, Kinds of Kindness è interpretato da Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Joe Alwyn e Hunter Schafer.

Kinds of Kindness è una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un'altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale. Sotto potete vedere alcune immagini esclusive dal libro.

Le informazioni sul libro

MACK Books ha già pubblicato pubblicato il libro Archive di Sofia Coppola, che ha venduto finora oltre 100.000 copie in tutto il mondo. "Se Kinds of Kindness riunisce tre narrazioni discretamente collegate in un film, i shall sing these songs beautiful è una quarta narrazione, esplorata attraverso la forma del libro", ha dichiarato Michael Mack di MACK Books. La casa editrice ha stretto separatamente una partnership con A24 e si addentrerà ulteriormente in ulteriori progetti con altri registi.

"A differenza della maggior parte dei libri sul cinema, questo volume non è un pezzo di memorabilia basato sulle sembianze del famoso cast, che fa riferimento a scene riconoscibili sotto forma di fotogrammi. Le fotografie di Yorgos utilizzano il cast e i luoghi del set in modo sottile, attingendo al suo caratteristico linguaggio visivo per costruire una storia completamente nuova che emerge attraverso le particolari sfide e limitazioni di una sequenza di un libro. MACK è un partner naturale per Yorgos come fotografo, perché il nostro interesse è quello di realizzare libri che siano opere d'arte a sé stanti", si legge nel comunicato della casa editrice.

Mack ha realizzato il volume in collaborazione con Lanthimos, che ha diretto Povere Creature!, The Lobster, La favorita, The Killing of a Il sacrificio del cervo sacro e Dogtooth. Mack ha detto che il libro non aderisce volutamente alla struttura cronologica del film, permettendo alle fotografie di diventare frammenti di una storia completamente nuova. Le fotografie sono intervallate da nuovi brevi testi scritti da Lanthimos, che evocano il lirismo frammentato di Saffo.