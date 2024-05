Kinds of Kindness: anche i cani guidano auto nel trailer finale del film con Emma Stone

Searchlight Pictures ha diffuso in streaming il trailer finale di Kinds of Kindness, il cui arrivo nelle sale italiane è previsto per il prossimo 6 giugno.

Il filmato mostra nuove immagini dell'impressionante cast del film, tra cui la star Jesse Plemons che sfoggia vari look, mentre cerca di venire a patti con ciò che sta accadendo intorno a lui; ci sono passaggi dal colore al bianco e nero, come nel precedente Povere Creature!, c'è tutta la bravura di Emma Stone, sempre più a suo agio con il regista greco e ci sono perfino dei cani che guidano un'auto alla fine.

L'attesa per Kinds of Kindness è in costante aumento da quando il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024 dove ha ricevuto ottime recensioni.

Kinds of Kindness segna il ricongiungimento tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, che ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Povere Creature! del 2023. Anche Willem Dafoe si unisce alla Stone e a Lanthimos in Kinds of Kindness per la seconda volta consecutiva.

Lanthimos non ha avuto il merito di scrivere la sceneggiatura di Povere Creature!, avendo ceduto il compito a Tony McNamara per adattare il romanzo di Alasdair Gray, ma ha collaborato con Efthimis Filippou come sceneggiatore di Kinds of Kindness. Oltre a Stone, Plemons e Dafoe, il film è interpretato anche da Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn e Hunter Schafer.

Con un budget di appena 15 milioni di dollari, Kinds of Kindness punta a risvegliare il box-office americano dopo i recenti passi falsi di blockbuster come The Fall Guy e Furiosa: A Mad Max Saga, che hanno performato ben al di sotto delle aspettative. Vista l'attesa del pubblico verso Lanthimos, specialmente dopo il successo di Povere Creature!, è facile puntare sul bis di questo geniale autore anche con questo nuovo film.