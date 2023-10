Killers of the Flower Moon, Scorsese svela le reazioni alla performance di De Niro: 'Credevano fosse un altro'

Martin Scorsese svela alcuni dettagli della sorprendente performance di Robert De Niro in Killers of the Flower Moon, al cinema dal 19 ottobre.

Man mano che si avvicina la data di uscita di Killers of the Flower Moon, nei cinema italiani dal 19 ottobre, cresce l'hype intorno al film. Tra i motivi d'interesse c'è anche l'ennesima grande performance di Robert De Niro in un sorprendente ruolo che spiazzerà gli spettatori.

Killers of the Flower Moon: Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in una foto del film

Interpretato anche da Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemmons e Brandon Fraser, Killers of the Flower Moon è un periodo movie poliziesco che ricostruisce le indagini intorno agli omicidi di alcuni membri della tribù dei nativi americani Osage. Con una durata di tre ore e 26 minuti, il film si repfigura come un'epopea guidata da un cast iconico.

Parlando della performance di Robert De Niro, Martin Scorsese ha svelato alcuni intriganti dettagli a Entertainment Weekly durante la première del film a New York City, spiegando che molti spettatori non avevano nemmeno riconosciuto De Niro nel ruolo di William Hale. "... ci sono miei amici che hanno visto il film e conoscono Bob da anni... mi hanno detto dopo aver visto il film che nella prima parte non si erano resi conto che fosse Bob. E lo conoscono!" ha detto.

Chi interpreta Robert De Niro in Killers Of The Flower Moon?

In Killers of the Flower Moon, Robert De Niro interpreta William Hale, leader politico locale che è diventato ricco attraverso commerci sleali e accordi con i nativi Osage. Hale ha una visione negativa dei nativi americani e cerca di convincere suo nipote, Ernest Burkhart (DiCaprio), a sposare la nativa Osage Molly per rubare il petrolio dalla sua terra. Hale assume un ruolo centrale nella storia quando viene sospettato dei recenti omicidi dei nativi Osage compiuti per impossessarsi del petrolio sulla loro terra. Ruolo perfetto per De Niro.