Killers of the Flower Moon: le riprese del film di Martin Scorsese inizieranno in primavera!

Killers of the Flower Moon riunirà la coppia composta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio e le riprese inizieranno in primavera!

Le riprese Killers of the Flower Moon, il prossimo film di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, potrebbero svolgersi nella primavera-estate del 2020, come avrebbe confermato il direttore della fotografia.

Rodrigo Prieto, recentemente di nuovo al lavoro con il regista in occasione di The Irishman, è infatti stato a Bartlesville, in Oklahoma, per iniziare a pianificare il lavoro sul set e fare delle riprese come prova per trovare il giusto approccio al lungometraggio. Il direttore della fotografia ha raccontato: "Attualmente sto compiendo delle ricerche provando modi diversi di girarlo. Quindi io e Scorsese dobbiamo ancora incontrarci e gli mostrerò le immagini, proporrò delle idee". Prieto ha aggiunto: "Probabilmente dirà la sua opinione, ma non abbiamo ancora deciso l'atmosfera del film, siamo ancora al lavoro".

Killers of the Flower Moon si basa sul libro scritto da David Grann e racconta la storia di alcuni omicidi con vittime dei membri di una tribù di nativi americani, avvenuti dopo la scoperta che nelle loro terre c'era del petrolio. Le morti attirarono l'attenzione dell'FBI. I protagonisti dovrebbero essere Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, tra i favoriti per le candidature agli Oscar 2020.