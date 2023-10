Killers of the Flower Moon stabilirà un nuovo record negli USA per Martin Scorsese

L'uscita di Killers of the Flower Moon è sulla buona strada per frantumare il record del weekend di apertura detenuto da The Departed.

Killers of the Flower Moon è sulla buona strada per battere un nuovo record durante il fine settimana di apertura, poiché il film sarà proiettato in un numero di sale senza precedenti per Martin Scorsese.

The Numbers rivela che Killers of the Flower Moon aprirà in 3.500 sale negli USA, un numero senza precedenti per i lavori di Scorsese. Il precedente record, per il regista, appartiene a The Departed - Il bene e il male, uscito nel 2006 in 3.017 sale.

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese sul set del film

Un numero di schermi così imponente potrebbe essere di buon auspicio per le prospettive di botteghino del period drama. Le prime proiezioni prevedono un incasso nazionale di 24 milioni di dollari durante il fine settimana di apertura, mentre Apple Studios e Paramount Pictures sperano in ritorni ben più significativi a fronte dei 200 milioni di dollari spesi per realizzare il film. L'ultimo lungometraggio di Scorsese, The Irishman del 2019, ha incassato solo 8 milioni di dollari al botteghino nonostante il suo ampio successo di critica poiché ha ricevuto un'uscita cinematografica limitata prima dello streaming su Netflix.

Il film dei record per Martin Scorsese

Killers of the Flower Moon: Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in una foto del film

Killers of the Flower Moon è arrivato vicino a battere un altro record per quanto riguarda la lunghezza. Con una durata di 3 ore e 26 minuti, il film dura tre minuti meno di The Irishman (3 ore e 29 minuti). Scorsese ha recentemente risposto alle critiche sulla durata di Killers of the Flower Moon, insistendo che i detrattori debbano dare agli attori e al cinema nel suo insieme il rispetto che meritano.

Interpretato da Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Brendan Fraser, Killers of the Flower Moon è basato sull'omonimo romanzo di David Grann, che racconta la storia vera degli omicidi di Osage in Oklahoma negli anni '20. La storia era inizialmente incentrata sull'ascesa del Federal Bureau of Investigation (FBI), che divenne famoso grazie alle sue indagini sugli omicidi degli Osage guidate dall'ex ranger del Texas Tom White (Jesse Plemons). Tuttavia, Scorsese ha modificato la narrazione per concentrarsi maggiormente sulla storia d'amore tra l'ex eroe di guerra Ernest Burkhart (DiCaprio) e Mollie Kyle (Gladstone).

L'uscita italiana di Killers of the Flower Moon è fissata per il 19 ottobre.