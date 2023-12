Killers of the Flower Moon miglior film per il New York Film Critics Circle, miglior regista Christopher Nolan

Quello di Scorsese è il miglior film per l'associazione dei critici di New York, che hanno anche premiato Nolan come miglior regista. Aumentano le quotazioni per gli Oscar?

Il New York Film Critics Circle ha votato Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese come miglior film del 2023, con Christopher Nolan miglior regista per il suo Oppenheimer.

Il più antico gruppo di critici degli Stati Uniti ha assegnato al film originale della Apple due vittorie nelle votazioni, assegnandogli anche il premio per la migliore attrice a Lily Gladstone. Franz Rogowski è stato nominato miglior attore per Passages di Ira Sachs.

Killers of the Flower Moon racconta la tragica storia vera dell'uccisione di decine di abitanti della Nazione Osage nell'Oklahoma degli anni '20, nel tentativo di rubare le loro ricchezze derivanti dal petrolio e dal gas presenti sulle loro terre. La Gladstone interpreta Mollie Burkhart, una donna Osage sposata con il colono bianco Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio). Robert De Niro è anche tra i protagonisti della storia scritta da Eric Roth e basata sul bestseller di David Grann.

L'anno scorso, la giuria della NYFCC, composta da critici di giornali, riviste e siti online, aveva nominato TAR, di Todd Fields della Focus Features, come miglior film. La pellicola ha poi ricevuto sei nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film.

Il NYFCC è noto per il suo apprezzamento per i film indipendenti, per cui non sempre si trova d'accordo con le decisioni finali dei votanti dell'Academy. L'ultimo film vincitore del NYFCC che ha poi vinto il premio come miglior film agli Oscar è stato The Artist del 2011.

L'unico vincitore del NYFCC dell'anno scorso che ha poi vinto anche un Oscar è stato Ke Huy Quan, come miglior attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once di A24.

Tra gli altri vincitori di oggi c'è stato Past Lives di Celine Song, che la settimana scorsa è stato il grande vincitore dei Gotham Awards e ora nominato miglior opera prima dal NYFCC. Il premio per il miglior film internazionale è andato al vincitore della Palma d'Oro di Cannes Anatomia di una caduta. Il premio per il miglior film d'animazione è andato a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki.