Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese annuncia l'inizio delle riprese

Il regista Martin Scorsese ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese di Killers of the Flower Moon, produzione in corso in Oklahoma.

Il progetto, come già annunciato in precedenza, si baserà sul saggio scritto nel 2017 da David Grann e gli eventi sono ambientati negli anni '20 in Oklahoma.

Martin Scorsese ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'iniziare finalmente la produzione di Killers of the Flower Moon in Oklahoma. Poter raccontare questa storia nella terra dove si sono svolti questi eventi è incredibilmente importante ed essenziale per permetterci di rappresentare in modo accurato l'epoca in cui sono accaduti e le persone coinvolte. Siamo grati nei confronti di Apple, l'Oklahoma Film and Music Office e The Osage Nation, in particolare ringraziamo tutti i nostri consulenti di origine Osage e gli esperti dal punto di vista culturale mentre ci prepariamo per le riprese. Siamo eccitati nell'iniziare a lavorare con il nostro cast locale e la troupe per portare in vita questa storia sugllo schermo e immortalare un'epoca nella storia americana che non dovrebbe essere dimenticata".

Nel cast ci sono Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Il capo della tribù Osage, Geoffrey M. Standing Bear (Orso Alzato), ha incontrato i responsabili della produzione sottolineando: "Si tratta di un business molto forte ed economicamente vantaggioso che farà ottenere dei benefici a molti cittadini, tra cui anche le Nazioni Sovrane. Promuove delle opportunità economiche e un riconoscimento culturale per tutti. I fondi economici ottenuti dallo Stato dell'Oklahoma e gli sforzi della Nazione Osage hanno dimostrato di essere una grande attrazione per questo film in particolare. Stiamo ora vedendo i frutti di tutti i nostri sforzi nel portare questa grandiosa produzione cinematografica qui e in questo momento".

Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage.