Killers of the Flower Moon: 01 Distribution porterà il film nelle sale italiane

Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, sarà proiettato nelle sale italiane grazie a 01 Distribution.

L'accordo è stato annunciato oggi e Paolo Del Brocco, amministratore delegato di RAI Cinema, ha dichiarato: "Per le informazioni a mia disposizione, siamo l'unico territorio in cui il film non verrà distribuito nei cinema attraverso uno degli studios più grandi". I diritti per la distribuzione in Italia di Killers of the Flower Moon sono stati acquistati da Leone Film Group e RAI Cinema: "Siamo riusciti a ottenere i diritti per l'Italia prima che venisse venduto a Paramount". Lo studio, infatti, ha annunciato che si occuperà dei finanziamenti e della distribuzione globale nel mese di giugno.

Del Brocco ha inoltre ricordato che Dante Ferretti si sta occupando dei preparativi necessari all'inizio del lavoro sul set in Oklahoma. Le riprese inizieranno nel mese di marzo o aprile.

Killers of the Flower Moon si basa sul libro scritto da David Grann e racconta la storia di alcuni omicidi con vittime dei membri di una tribù di nativi americani, avvenuti dopo la scoperta che nelle loro terre c'era del petrolio. Le morti attirarono l'attenzione dell'FBI. I protagonisti dovrebbero essere Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, tra i favoriti per le candidature agli Oscar 2020.