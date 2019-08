Kill Bill: The Whole Bloody Affair, su Netflix il film completo di Tarantino?

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, versione integrale del film di Quentin Tarantino potrebbe arrivare su Netflix:

Kill Bill: The Whole Bloody Affair potrebbe arrivare su Netflix: si tratta della versione integrale che include entrambi i film della saga di Quentin Tarantino scritta insieme alla protagonista Uma Thurman che interpretò Beatrix Kiddo. Questa versione potrebbe arrivare sulla piattaforma, visto che ci sono tutti i presupposti per un accordo tra il regists. e il colosso dello streaming.

Questa versione, nonostante i vari rumors avvicendatisi negli anni, non è mai stata distribuita nei cinema ma venne proiettata solo al Festival di Cannes nel 2004, per poi sparire senza una collocazione.

La storia di Kill Bill è stata una grande epopea di quattro ore, che avrebbe potuto essere distribuita in una versione singola e di lunga durata ma il produttore Harvey Weinstein pensava che due uscite separate sarebbero state una scommessa migliore al botteghino. Ecco perché il film è stato diviso in due parti, Kill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2, grazie ad una revisione del montaggio che ha inevitabilmente escluso alcune scene.

Uma Thurman e Lucy Liu si affrontano in Kill Bill vol. 1

Nonostante questo, Quentin Tarantino aveva promesso che il film sarebbe tornato in versione singola ecco perché, visti i recenti accordi tra lui e Netflix, secondo Cinemablend, Kill Bill: The Whole Bloody Affair potrebbe tornare in qualche modo.

Certo, Quentin sarebbe stato più felice se il suo progetto fosse stato rilasciato nei cinema, soprattutto perché il regista ama proiettare i suoi film in 35mm, ma sicuramente Netflix potrebbe essere una buona via d'uscita.

Visto che già The Hateful Eight è stato rilasciato dalla piattaforma con l'aggiunta di scene tagliate e, secondo i rumors, anche C'era una volta a... Hollywood avrà lo stesso trattamento, non ci sarebbero problemi a inserire in questo accordo con Netflix anche The Whole Bloody Affair. Facendo questo, Netflix non solo avrebbe un'esclusiva da urlo ma consoliderebbe ancora di più il suo rapporto con il regista.

La prima, più ovvia strategia per Netflix per portare Kill Bill: The Whole Bloody Affair tra le masse è acquisire il film e rilasciarlo sulla loro piattaforma di streaming. Non avrebbe nemmeno bisogno di pubblicizzarlo così tanto.

Ma, visto il desiderio di Quentin Tarantino di vederlo al cinema, la potenza di Netlfix potrebbe anche distribuire Kill Bill: The Whole Bloody Affair nelle sale, per permettere così la proiezione in 35mm che farebbe risaltare al massimo il prodotto finale.

Dopo queste riflessioni, un'altra domanda sorge spontanea: Netflix potrebbe essere la spinta in più per far realizzare a Tarantino Kill Bill: Volume 3, di cui si è parlato nei giorni scorsi?

Uma Thurman nella scena del maxi-duello di Kill Bill: Volume 1

Se Netflix fosse interessato a The Whole Bloody Affair, ipoteticamente, potrebbe voler fare un accordo per produrre e distribuire questo film finale, in modo da lanciare una versione integrale differente da quella del 2006, con l'aggiunta del finale tanto atteso. Naturalmente, lo studio potrebbe rilasciare il taglio modificato di i primi due volumi sulla sua piattaforma, al fine di testare le acque per stabilire se un terzo film può essere o no d'impatto.

Questa strategia sarebbe perfetta per dare seguito al progetto tanto amato da Quentin Tarantino. Per ora sono solo ipotesi, vedremo se tutto questo accadrà davvero.