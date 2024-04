Kill Bill, Uma Thurman offre il costume di Beatrix Kiddo a Drake

Nella faida in corso tra Drake, Kendrick Lamar e J. Cole all'improvviso s'inserisce un nome a sorpresa: Uma Thurman. Dopo esser stato provocato da Lamar nella canzone Like That, Drake avrebbe risposto lanciando una traccia musicale condividendo una foto della Sposa interpretata dall'attrice in Kill Bill di Quentin Tarantino.

Nella foto, Beatrix Kiddo è circondata da alcuni aggressori. Un'immagine che ha richiamato immediatamente l'attenzione di Thurman. Domenica, la star ha condiviso una foto dell'iconica tuta giallonera originale del film, taggando Drake e scrivendo nella didascalia:"Ti serve questa?". Una risposta che probabilmente avrà lasciato di stucco il rapper. Drake ha condiviso il post e ha risposto:"Sì, per favore. La penna è Hattori Hanzo" facendo un gioco di parole tra la sua capacità di scrivere testi rap ficcanti alla spada del celebre personaggio che la crea nel film.

Beatrix Kiddo nella faida

In realtà, la presunta risposta di Drake a Lamar non è stata confermata dal suo entourage ma il botta e risposta con Uma Thurman sembra una conferma indiretta di questa tesi. La faida in cui è finita anche la Sposa di Uma Thurman è iniziata lo scorso 25 marzo, quando Kendrick Lamar ha attaccato Cole e Drake su Like That. In passato, Drake e Lamar condivisero un'amicizia molto altalenante ma le cose si complicarono quando Lamar menzionò Drake nella canzone Control di Big Sean e tra i due nacque uno scontro che terminò nel 2013 prima degli ultimi recenti avvenimenti.

Uma Thurman ha interpretato Beatrix Kiddo in Kill Bill: Volume 1 (2003) e in Kill Bill: Volume 2 (2004). La Sposa era un ex killer al servizio della banda del malvagio Bill (David Carradine) e si risveglia dopo quattro anni di coma. Il suo unico scopo è quello di vendicarsi di Bill e dei suoi complici che le hanno distrutto la famiglia, uccidendo anche la bambina che Kiddo portava in grembo. Il dittico ripercorre la lunga vendetta della Sposa.