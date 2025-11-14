Kill Bill: The Whole Bloody Affair potrebbe essere più lungo del previsto, ecco perché

Finalmente l'attesa è finita. Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2 arriveranno al cinema, momentaneamente solo negli USA, riuniti in un unico film intitolato Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Esattamente nella forma in cui originariamente era nato il progetto nella mente di Quentin Tarantino.

Kill Bill era nato, infatti, come unico film lungo quattro ore, ma Miramax decise di dividerlo in due parti per semplificare la distribuzione. I fan hanno atteso oltre vent'anni per vedere una versione del film con le due parti congiunte e finalmente è giunto il momento. Il 5 dicembre Lionsgate distribuirà nelle sale americane Kill Bill: The Whole Bloody Affair e a quanto pare la durata sarà maggiore del previsto.

Quanto durerà Kill Bill: The Whole Bloody Affair?

La versione di The Whole Bloody Affair proiettata al New Beverly, il cinema losangelino di proprietà di Quentin Tarantino, aveva una durata di 248 minuti, incluso un intervallo di 15 minuti. Ma diversi siti specializzati forniscono una durata ben diversa sulla pellicola in arrivo, indicando 281 minuti, ovvero 4 ore e 41 minuti.

Come specifica World of Reel, sarebbero state apportate modifiche a questa versione dell'epopea che spiegherebbero la durata maggiore: "La versione combinata elimina il cliffhanger del Volume 1 e il riassunto iniziale del Volume 2, aggiungendo una sequenza animata di 7 minuti e mezzo inedita". In più il sanguinoso combattimento dei Crazy 88, presentato all'epoca in bianco e nero per evitare il divieto ai minori di 17 anni, stavolta è a colori. Ma non è chiaro a nessuno perché questa versione del film duri 33 minuti in più rispetto alla versione proiettata al New Beverly. I fan si augurano che ciò non dipenda solo dall'intervallo prolungato, ma dall'inserimento di scene extra inedite.

Uma Thurman sfodera la katana

Kill Bill al cinema come l'ha pensato Tarantino

Quentin Tarantino ha celebrato la nuova versione di Kill Bill spiegando: "L'ho scritto e diretto come un unico film, e sono davvero felice di dare ai fan la possibilità di vederlo come un unico film. Il modo migliore per vedere Kill Bill: The Whole Bloody Affair è al cinema, in uno splendido 70mm o 35mm. Sangue e budella sul grande schermo in tutto il loro splendore!"

Ecco come viene presentato il film in un nota ufficiale: "Kill Bill: The Whole Bloody Affair di Tarantino unisce il Volume 1 e il Volume 2 in un unico film epico, presentato esattamente come lui lo aveva concepito, completo di una nuova sequenza anime inedita. Uma Thurman interpreta la Sposa, data per morta dopo che il suo ex capo e amante Bill le tende un'imboscata durante le prove del matrimonio, sparandole alla testa e sottraendole il bambino non ancora nato. Per vendicarsi, lei deve prima dare la caccia ai quattro membri rimanenti della Squadra Assassina Vipera Mortale prima di affrontare Bill in persona. Con la sua portata operistica, l'azione incessante e lo stile iconico, The Whole Bloody Affair si erge come una delle saghe di vendetta definitive del cinema, raramente proiettata nella sua forma completa e ora presentata con un intervallo classico".