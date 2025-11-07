Kill Bill: The Whole Bloody Affair, torna la Sposa di Uma Thurman nel trailer della versione integrale

La nuova versione, con il Vol. 1 e il Vol. 2 montati in un unico film, include anche una sequenza animata di sette minuti mai vista prima e verrà proiettata anche in pellicola 35mm e 70mm

Lionsgate ha pubblicato il trailer di Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versione integrale di quattro ore (281 minuti con un intervallo di 15 minuti) che unisce il "Vol. 1" e il "Vol. 2" in un unico lungometraggio.

Questa epica edizione del quarto film diretto da Quentin Tarantino è rimasta nel cassetto per anni fino a questa imminente uscita, che segna la sua prima distribuzione nelle sale cinematografiche nella modalità in cui era stato inizialmente concepito.

La Lionsgate distribuirà The Whole Bloody Affair il 5 dicembre, con l'intenzione di proiettarlo in tutti i principali mercati del Nord America. Il piano di distribuzione prevede anche proiezioni speciali in 35 mm e 70 mm, con copie probabilmente stampate appositamente per questa uscita.

Kill Bill - Volume 1: Uma Thurman e Quentin Tarantino

Come è nata l'idea di "The Whole Bloody Affair"

Quando la versione integrale è stata proiettata al Vista Theater di Los Angeles, di proprietà di Tarantino, come evento a tiratura limitata la scorsa estate, il cinema ha proiettato la sua copia personale realizzata per l'anteprima a Cannes avvenuta nel 2006, che includeva anche i sottotitoli in francese. Gli orari delle proiezioni prevedevano anche un intervallo tra gli eventi del "Vol. 1" e del "Vol. 2".

Kill Bill era stato originariamente concepito e girato come un unico film, ma è stato poi diviso in due parti per adattarsi al modello di distribuzione consueto. Le due parti sono state distribuite a distanza di sei mesi l'una dall'altra, nell'ottobre 2003 e nell'aprile 2004, incassando complessivamente oltre 330 milioni di dollari in tutto il mondo.

Due anni dopo, Tarantino ha presentato in anteprima "The Whole Bloody Affair" al Festival di Cannes. L'edizione non è stata più proiettata fino al 2011, quando è stata presentata al New Beverly Cinema del regista a Los Angeles. È stata poi nuovamente archiviata fino alla proiezione al Vista lo scorso luglio.

Kill Bill - Volume 1: Lucy Liu e Uma Thurman

Il modo migliore per vedere Kill Bill

"L'ho scritto e diretto come un unico film, e sono davvero felice di dare finalmente ai fan la possibilità di vederlo in questo modo", ha dichiarato Tarantino in un comunicato riportato da Deadline. "Il modo migliore per vivere Kill Bill: The Whole Bloody Affair è al cinema, in uno splendido 70mm o 35mm. Sangue e budella sul grande schermo in tutto il loro splendore!".

La versione combinata eliminerà il cliffhanger del "Vol. 1" e il riassunto iniziale del "Vol. 2", ma aggiungerà una sequenza animata di 7 minuti finora inedita. Inoltre, sono state apportate altre piccole modifiche, ma a parte questo, si tratta sostanzialmente delle due parti unite insieme in un unico grande evento cinematografico.