Kill Bill: Tarantino svela che Bruce Willis poteva essere uno dei protagonisti

Kill Bill avrebbe potuto avere tra i suoi protagonisti anche l'attore Bruce Willis, come rivelato dal regista Quentin Tarantino durante una recente intervista.

Il filmmaker, ospite di Reel Blend Podcast, ha parlato del casting compiuto per i due film svelando quali star del cinema avrebbe voluto coinvolgere. Quentin Tarantino ha spiegato: "Ho scritto il personaggio di Bill per Warren Beatty ma non ha funzionato alla fine. E poi ho scelto David Carradine, e in un certo senso l'ho riscritto per lui".

Il regista ha poi aggiunto parlando di Kill Bill: "Bruce Willis sarebbe stata la mia terza scelta... Quando leggo la versione originale di Kill Bill in un certo senso mi fa ridere ora perché è la versione di Warren Beatty".

Tarantino ha proseguito dichiarando: "Quando penso alla versione originale Bill era un po' più in stile cattivo di James Bond". Questa caratteristica lo avvicinava all'immagine di Warren Beatty. Quentin ha spiegato: "Francamente, se devo dire la veritò, probabilmente non avrei dovuto riscriverlo così tanto e modificarlo se avessi scelto Bruce per la parte. Willis avrebbe potuto interpretare quel cattivo in stile James Bond e io avrei sfruttato un po' di più la sua personalità. Un po' meno Cristal. Un po' più Coors okay. Un po' meno champagne, un po' più birra".