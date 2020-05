Kill Bill: Michael Madsen svela l'easter egg de Le iene inserito da Quentin Tarantino

Kill Bill contiene un easter egg de Le iene, a rivelare il gustoso omaggio celato nel film da Quentin Tarantino è uno dei suoi attori feticcio, Michael Madsen, ospite del podcast ReelBlend.

Wallpaper di Uma Thurman in Kill Bill Vo. 1

Ecco il gustoso aneddoto svelato da Michael Madsen: "Quentin fa cose come questa di continuo. Questo è il motivo per cui la mia Cadillac compare in C'era una volta a... Hollywood. Quella è l'auto di Mr. Blonde, ma chi se ne è accorto? Quentin non lo annuncia, vuole che le persone sperimentino da sole la visione. Quando ho visto Kill Bill: Volume 1 a Londra alla premiere, dopo il film sono andato al ristorante con Quentin. Lui mi ha chiesto: 'L'hai visto, l'hai visto?' Io ho detto 'Cosa ho visto?' E lui 'Quando Uma viene spolta, l'hai visto?' Io gli ho detto 'Non so di cosa parli' e lui 'Michael, il rasoio.' Ho detto 'Sì.' E lui 'Quello era il tuo, è quello che hai usato ne Le iene.' Aveva preso il mio rasoio da Le iene e lo aveva dato a Uma per tagliare le corde in Kill Bill".

La famiglia cinematografica di Quentin Tarantino: I volti ricorrenti del suo universo pulp

I film di Quentin Tarantino vanno a formare un universo interconnesso in cui il gioco è scoprire i collegamenti, come conferma lo stesso Michael Madsen:

"Quentin fa queste cose di continuo, mi ha contagiato, ma gli ho chiesto: 'Perchè non mi hai avvertito? Me le devi dire prima queste cose'. E lui 'Aspettavo che tu me lo chiedessi'. Credeva che me ne sarei accorto. Non mi ero reso conto prima che avesse queste trovate fantastiche".