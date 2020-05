Kill Bill 3, Vivica A. Fox ci spera ancora: "Voglio che Vernita Green abbia la sua vendetta"

Vivica A. Fox torna a parlare dei rumor sull'ipotetico arrivo di Kill Bill 3 e si augura che Quentin Tarantino possa far tornare in vita la sua Vernita Green anche solo in un flashback.

Si torna a parlare di Kill Bill 3, progetto mai abbandonato del tutto da Quentin Tarantino la cui ipotesi è sempre nell'aria; a sperare nel film è anche Vivica A. Fox, che si augura vendetta per la sua Vernita Green.

Vivica A. Fox in una scena di Kill Bill: Volume 1

Pur essendo morta in Kill Bill: Volume 1, Vernita Green è uno dei personaggi più caratteristici del franchise e la sua interprete Vivica A. Fox confida nell'abilità di Quentin Tarantino di manipolare le timeline in modo da permettere il ritorno del suo personaggio. Non per nulla ad assistere alla morte della madre c'era la figlia di Vernita, che adesso potrebbe essere cresciuta e in cerca di vendetta.

"Oh mio Dio, non vedo l'ora! Il rumor emerge ogni due anni" ha confessato Vivica A. Fox all'Hollywood Reporter parlando di quello che è tra i progetti irrealizzati di Quentin Tarantino. "Mi dicono 'Vivica, Kill Bill 3, stanno cercando di fare un sequel' e io, 'Credo che stiano aspettando che mia figlia cresca.' Poi sento che Quentin torna a innamorarsi di Hollywood dopo essersi stancato. Prima dice che vuole lasciare, poi annuncia un progetto, poi torna a dire di avere finito. L'ultima cosa che ho sentito è che lui e Uma stanno parlando di Kill Bill: Vol. 3 e io vorrei esserci. Quentin è abilissimo con i flashback e potrebbe trovare un modo per riportare in vita il mio personaggio in un film. Spero davvero che Vernita Green abbia la sua vendetta."

Da tempo Quentin Tarantino ha dichiarato di volersi fermare a dieci film, e ha raggiunto quota nove con C'era una volta a... Hollywood. I fan bramano di scoprire quale sarà l'ultimo film da lui diretto e visto che si torna a parlare spesso di Kill Bill 3, questa potrebbe essere la volta buona.

