Kick-Ass: Brad Pitt doveva essere Big Daddy al posto di Nicolas Cage

Quest'anno cade il decimo anniversario di Kick-Ass, film diretto da Matthew Vaughn e adattamento dell'omonimo fumetto di Mark Millar e John Romita Jr., e nuove rivelazioni del cineasta svelano che Brad Pitt avrebbe potuto far parte del cast al posto di Nicolas Cage, nel ruolo di Big Daddy.

In una nuova intervista a The Hollywood Reporter, infatti, Matthew Vaughn ha rivelato questo dettaglio che in tanti anni non era mai uscito fuori. La sua prima scelta per Big Daddy sarebbe stata Brad Pitt, che venne coinvolto dal regista come produttore della pellicola. Purtroppo, la star di Hollywood stava per iniziare a girare Bastardi senza gloria. Così Matthew Vaughn scelse Nicolas Cage: "Sapevo che Nic adorava i fumetti e i supereroi e questa sceneggiatura era una lettera d'amore per i supereroi. Il film immagina come sarebbe se l'ultimo fanboy improvvisamente decidesse di interpretare un supereroe, e alcune persone hanno erroneamente pensato che stessimo attaccando il genere, ma sapevo che Nic avrebbe accettato."

La storia di Kick-Ass vedeva protagonista Aaron Taylor-Johnson nei panni del protagonista, Dave Lizewski un anonimo studente di New York che coltiva una sfrenata passione per i fumetti e per i supereroi. Preso dalla noia, decide di diventare come uno dei suoi personaggi preferiti, acquistando una bizzarra tuta verde integrale su internet e ribattezzandosi Kick-Ass. Per salvare la ragazza di cui è innamorato, Kick-Ass verrà affiancato da Hit-Girl (Chloë Grace Moretz) e da suo padre Big Daddy(Nicolas Cage).