The Stuntman: Matthew Vaughn produrrà lo spin-off di Kick-Ass

Dopo l'uscita e il flop al box-office di Argylle, Matthew Vaughn è già al lavoro sul suo prossimo progetto, ovvero The Stuntman, spin-off di Kick-Ass di cui sarà produttore esecutivo con l'intenzione di reboottare il franchise.

Diretto da Damien Walters, stuntman e regista, il film racconta la storia di due fratelli che diventano entrambi stuntman.

Il film, che è attualmente in fase di produzione, è finanziato dai Marv Studios di Vaughn e dalla Zebbo Productions di Walters. Lo scorso ottobre hanno girato nell'Hampshire, dove un giornale locale ha riferito che nel parco del paese era stato installato un "luna park in stile anni '70", con tanto di giostra e ruota panoramica.

Secondo Vaughn, The Stuntman dovrebbe essere presentato a Toronto nel corso dell'anno o al Sundance nel 2025 e farà parte di una nuova trilogia ambientata nel mondo di Kick-Ass.

Tempo fa era stato riportato che il primo film della trilogia, anch'esso prodotto da Vaughn e diretto da Walters, si intitolava "School Fight" e raccontava la storia di un adolescente che si scontra con un rivale in amore a scuola. Il film è stato terminato un paio di anni fa, ma nonostante la presentazione di alcuni filmati al London Action Film Festival del 2022, non è ancora stato distribuito.

Kick-Ass: Brad Pitt doveva essere Big Daddy al posto di Nicolas Cage

In un'intervista rilasciata a Collider il mese scorso, Vaughn ha parlato in modo criptico di un film pseudonimo che ha definito "Vram", attualmente in produzione e destinato a essere il secondo film della trilogia, mentre il terzo film sarà il suo atteso reboot del successo del 2010 Kick-Ass.