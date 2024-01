Kick-Ass, Matthew Vaughn svela i piani per una nuova trilogia

I fan di Kick-Ass non si sono mai accontentati dei due film usciti agli inizi degli anni '10 del ventunesimo secolo. Il regista Matthew Vaughn è al lavoro da parecchio tempo su nuovi progetti legati al franchise e durante un'intervista promozionale per il nuovo film Argylle, ha fornito nuovi particolari su Kick-Ass.

"Siamo a metà strada. Oserei dire che c'è un universo molto, molto meta. Kick-Ass reinventava e creava un supereroe per adulti e nessuno lo stava veramente facendo. Questo portava quel concetto ancora oltre, non è un sequel perché penso che sia semplicemente un modo completamente nuovo di fare Kick-Ass che non potrebbe essere più Kick-Ass" ha spiegato Vaughn.

Nuova trilogia

Il nuovo progetto di Kick-Ass sarà una trilogia che inizia con School Fight, prodotto da Vaughn e diretto da Damien Walters:"La trilogia sarà School Fight, questo film chiamiamolo Vram per il momento, e poi Kick-Ass e sono tutti collegati".

School Fight è già stato girato ed è pronto mentre Vram è attualmente in fase di riprese:"Quando Vram sarà finito" prosegue Vaughn "penso che lo presenteremo, sarò prudente e se siamo fortunati a Toronto e se non lo siamo al Sundance".

I primi due film di Kick-Ass uscirono nel 2010 e nel 2013 con protagonisti Aaron Taylor-Johnson, Mark Strong, Chloë Grace Moretz e Nicolas Cage.