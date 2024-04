Kevin Spacey: il trailer della docuserie Spacey Unmasked, tutti i segreti dell'attore in interviste inedite

Un documentario su Kevin Spacey annunciato prima della sentenza di assoluzione dalle molteplici accuse di reati sessuali in Regno Unito, è pronto per la distribuzione. Nelle ultime ore è stato distribuito il primo trailer della miniserie in due parti.

Spacey Unmasked, in programma il 6 e 7 maggio in territorio britannico, include interviste a diversi uomini non collegati al processo nel Regno Unito, che parlano per la prima volta delle loro esperienze con Spacey.

Una drammatica scena di Margin Call interpretata da Kevin Spacey

In base a quanto descritto, il documentario in due parti è uno sguardo approfondito su un uomo che un tempo era uno degli attori più ammirati e rispettati al mondo. Con interviste e materiale d'archivio mai visti, la serie esamina la sua vita dall'infanzia al successo precoce a Broadway e alla successiva ascesa al ruolo di celebrità. La caduta fragorosa di Kevin Spaceyè avvenuta in seguito alle accuse di comportamento sessuale inappropriato.

Le accuse contro Spacey

Nel 2023, Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse di aggressione sessuale nei confronti di quattro uomini in un processo che si è svolto nel Regno Unito. La miniserie Spacey Unmasked indagherà proprio sul comportamento dell'attore attraverso le parole di altri uomini non collegati alle vicende giudiziarie.

Il film è diretto e prodotto da Katherine Haywood. Secondo il tribunale di Southwark Crown Court di Londra, Kevin Spacey non è colpevole dei nove capi d'imputazione. L'attore ha vinto una causa civile da 40 milioni di dollari intentata dall'attore Anthony Rapp nell'ottobre 2022. Rapp aveva accusato Spacey di una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel 1986 ma una giuria di New York ha respinto la richiesta. In risposta alla notizia del documentario, un portavoce di Kevin Spacey ha reso pubblica una sua dichiarazione:"Sono onorato di recitare nel mio primo film con Warner Brothers da molti anni. Spero che l'Academy noti alcune delle grandi interpretazioni del cast meno conosciuto".