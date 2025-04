House of Cards, Kevin Spacey torna nei panni di Frank Underwood, ecco dove e perché

La star premio Oscar è tornata ad interpretare il suo iconico personaggio in una clip per lo show del comico Tim Dillon su Netflix.

Dopo anni trascorsi lontano da Hollywood, Kevin Spacey è tornato ad interpretare Frank Underwood, il suo celebre personaggio in House of Cards - Gli intrighi del potere, in un video promozionale per il nuovo show di Tim Dillon.

Lo speciale comico s'intitola I'm Your Mother e sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix. La presenza di Spacey nel promo ha attirato inevitabilmente l'attenzione ma Netflix si è rifiutata di commentare.

Kevin Spacey è di nuovo Frank Underwood in una clip

"Voi podcaster pensate di aver ereditato il regno" si rivolge Underwood a Dillon "Sussurrate alle orecchie, influenzate le elezioni, manipolate la verità come fosse zucchero filato, quando in realtà non siete altro che un branco di pagliacci che giocolano con le pillole per l'erezione e i tonici per capelli".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tim Dillon ribatte:"Frank Underwood? Pensavo fossi morto". Il politico risponde sarcastico:"Sono morto quanto John McCain". Underwood tenta di ricattare Dillon ma il suo tentativo fallisce miseramente:"Non esiste il ricatto, esiste il contenuto" gli spiega il comico.

Dopo vari improperi rivolti a Tim Dillon, Frank Underwood mostra il proprio appoggio al comico.

Kevin Spacey dopo le accuse per aggressione sessuale

Nel 2022, cinque anni dopo il suo licenziamento da House of Cards, un giudice ha ordinato alla star di American Beauty di pagare circa 31 milioni di dollari alla casa di produzione MRC per cattiva condotta sessuale sul set della serie ambientata alla Casa Bianca.

Kevin Spacey e Robin Wright in una scena di House of Cards

Due anni dopo la cifra è stata ridotta a 1 milione di dollari. Kevin Spacey è stato accusato di violenza, aggressione e comportamenti inappropriati da giovani uomini che l'attore avrebbe incontrato nel corso della sua carriera. Dopo le accuse, Spacey fu estromesso anche dal film di Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo, rimpiazzato da Christopher Plummer.