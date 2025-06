Kevin Spacey ringrazia Franco Nero all'IGSF: "Ha avuto il fegato di ingaggiarmi quando nessuno mi voleva"

Kevin Spacey è tornato sotto i riflettori italiani, stavolta non per scandali o polemiche, ma per ricevere un premio: il Maximo Excellence Award, conferitogli nel corso dell'Italian Global Series Festival a Rimini. Un ritorno accolto con curiosità e calore, che si è svolto tra selfie, strette di mano con il pubblico (tanto) accorso a vederlo e chiacchiere con giovani attori, in un clima quasi da rockstar.

L'omaggio a Franco Nero e un futuro ancora tutto da scrivere

"And the winner is...Kevin Spacey!". Questa volta però non siamo in una canzone di Caparezza, ma al Teatro Galli dove, davanti a un pubblico entusiasta, Kevin Spacey ha ritirato il suo premio. Sul palco ha ricordato il suo forte legame con l'Italia e, prima di andare via, ha colto l'occasione per ringraziare Franco Nero.

"Non posso andarmene via dopo aver ricevuto questo premio senza ringraziare una persona che è stata veramente importante per me, un incredibile attore e regista, Franco Nero, che qualche anno fa ha avuto il fegato di ingaggiarmi, di darmi lavoro quando in pochissimi avevano voglia di lavorare con me", ha detto ricordando con gratitudine il collega italiano che gli ha aperto nuove porte nel momento più difficile della sua carriera. Un gesto che, secondo Spacey, ha rappresentato molto più di un semplice ruolo: "Mi ha ridato fiducia in un momento in cui era facile perdere tutto".

Kevin Spacey all'Italian Global Series Festival e la visita alla tomba di Fellini

Nel suo discorso, Kevin Spacey ha letto un messaggio dal tono intimo e commosso: "Questo premio vale moltissimo per me. L'Italia ha un posto speciale nel mio cuore: amo venirci, in vacanza o per lavorare. Ci ho girato molti film e sono felice di essere qui".

Kevin Spacey

Non sono mancati i momenti più poetici. L'attore ha raccontato una visita privata alla tomba di Federico Fellini, raggiunta in bicicletta: "Ho seguito il percorso del carro funebre del 1993. Arrivato lì, ho toccato la scultura davanti alla sua tomba e ho pensato a quanto abbia dato al cinema. E poi ho sentito un treno passare: ho provato gioia, come se Fellini fosse ancora qui".

Chi si chiede cosa riserverà il futuro per l'attore di American Beauty e House of Cards, trova una risposta nella sua citazione finale, presa in prestito da Seven: "Se volete sapere cosa farò dopo questo premio, aspettate e vedrete. Il meglio deve ancora venire".