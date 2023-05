Keanu Reeves: Il video dell'incontro adorabile con un fan di nove anni fa impazzire il web

Keanu Reeves continua a far innamorare il web con i suoi comportamenti da gentiluomo. L'ultima prodezza dell'attore è registrata nel video che lo vede protagonista di un adorabile incontro con un super fan di nove anni in un negozio di fumetti.

Lo YouTuber Noah di Noah's Amazing Reviews ha avuto la possibilità di incontrare il suo attore preferito durante un firmacopie del suo fumetto BRZRKR al Golden Apple Comics di Los Angeles.

Keanu Reeves: "Il mio ultimo momento di felicità? A letto con la mia compagna"

Keanu Reeves è sempre il nostro eroe

Il ragazzino era al settimo cielo incontrando il divo che lo ha deliziato con una breve impressione del suo personaggio di Toy Story 4.

"Sono un grande fan!" esclama Noah nel video mentre si avvicina a Keanu Reeves nel video diffuso da IGN.

"Come ti chiami?" chiede Keanu. "Noah, mi chiamo Noah", risponde il bambino.

"Ciao Noah, sono Keanu", dice l'attore.

"Sei probabilmente il mio attore preferito in tutto il mondo!" esclama Noah.

"Oh mio Dio, Noah, grazie!" risponde Keanu mandando in delirio i fan dopo che il video è circolato in rete. "Hai visto Duke Caboom in Toy Story 4?"

"Sì, ​​è il mio personaggio preferito!" dice Noah.

Immediatamente, Keanu Reeves imita il personaggio: "Il più grande stuntman del Canada!" recita, aggiungendo poi "Beh, sono contento che ti sia piaciuto. Mi è piaciuto molto interpretare Duke Caboom".

Keanu Reeves, i 10 migliori film dell'attore

Il grande cuore della star di John Wick

Keanu Reeves non è affatto nuovo a gesti di gentilezza, le sue gesta da gentiluomo hanno impazzire il pubblico e l'attore continua a ripetersi rivelando il suo buon cuore e i suoi modi cortesi in ogni occasione: ecco 20 teneri racconti dei fan che vi faranno sciogliere.