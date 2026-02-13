John Wick diventa un videogame: Keanu Reeves nel primo trailer ufficiale

Una notizia che farà saltare di gioia i fan di John Wick. In attesa di scoprire se l'atteso quinto capitolo del franchise verrà realizzato, il killer amante dei cani di Keanu Reeves farà ritorno in veste inedita. Saber Interactive e Lionsgate stanno sviluppando il primo videogioco in assoluto basato sulla popolarissima saga action, anticipato da un gustoso teaser trailer.

Quando uscirà il videogioco su John Wick?

Saber Interactive sta sviluppando il videogioco su John Wick, ancora privo di titolo, in collaborazione con Lionsgate. Keanu Reeves torna nei panni del killer in lotta con la Gran Tavola nel videogame in terza persona per giocatore singolo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Secondo quanto anticipato, il gioco sarà "rivolto a un pubblico adulto" e vedrà la collaborazione del regista del franchise di John Wick Chad Stahelski. Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale.

Keanu Reeves spara in una scena di John Wick

Secondo la descrizione ufficiale, il videogame "combinerà l'impareggiabile e adrenalinico stile di combattimento 'gun-fu' di John Wick con la comprovata reputazione di Saber nel creare esperienze di gioco emozionanti che lasciano i giocatori con la voglia di continuare".

Il gioco presenterà una "narrativa di gioco originale ambientata nella linea temporale di John Wick, anni prima dell'Impresa Impossibile. Inoltre, amplierà la tradizione del franchise con personaggi familiari che i fan già conoscono e amano, oltre a nuovi avvincenti figure create appositamente per questa produzione".

Il teaser trailer del videogame John Wick

Il trailer, inaugurato dall'avviso in cui si anticipa che il gioco è consigliato per un pubblico adulto, ci introduce nell'elegante dimora di un sarto intento a modificare una giacca elegante che subito dopo fa provare a John Wick. Il teaser anticipa il tono narrativo e visivo, entrando poi nel vivo dell'azione col ritorno dello stile di combattimento gun-fu caratteristico di John Wick.

Il promo conferma che il gioco racconterà una storia originale ambientata anni prima dell'Impresa Impossibile, tra scazzottate e duelli che si alternano alla storyline principale nella casa del sarto. Come anticipa Saber, gli sviluppatori hanno "progettato il gioco per far sentire i giocatori come se stessero vivendo in un film di John Wick mentre interpretano il ruolo di Baba Yaga in persona".