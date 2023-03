Keanu Reeves: "Il mio ultimo momento di felicità? A letto con la mia compagna"

Durante un'intervista che sarà pubblicata per intero questa settimana dalla rivista People, a Keanu Reeves è stato chiesto di parlare del suo ultimo momento di felicità: inutile dire che la star di John Wick abbia fornito una delle sue tipiche risposte cariche di umanità a cui ormai siamo abituati.

"Un paio di giorni fa con il mio amore", ha risposto Reeves, riferendosi alla sua compagna di lunga data, l'artista Alexandra Grant. "Eravamo a letto. Eravamo connessi. Sorridevamo, ridevamo e ridacchiavamo. Ci sentivamo benissimo. È stato davvero passare quel momento insieme a lei."

L'attore ha continuato a rispondere ad una serie di domande simili, come l'ultima volta che ha ballato: "Al matrimonio di un amico circa otto mesi fa. A volte sono il primo a saltare in pista mentre altre volte ho bisogno di persuasione." L'ultimo sogno ricorrente: "Ho avuto incubi ricorrenti, ma sono troppo spaventosi per essere descritti. È sempre divertente volare nei sogni, vero? Sono solo contento di avere la possibilità di farlo ovunque. È davvero straordinario."

L'ultima partita che ha giocato: "Ho giocato a scacchi. È un gioco competitivo. Io sono bravo solo con chi non sa giocare." L'ultima volta che ha visto l'alba: "Recentemente stavo viaggiando in Giappone e ho visto il sole sorgere a Kyoto. Quelli sono sempre albe fantastiche, ti fermi e pensi a quanto siamo fortunati di essere qui", ha concluso Keanu Reeves.