Keanu Reeves, come una scacchista di 16 anni lo ha convinto a produrre “Madwoman’s Game”

A volte basta un'idea semplice e una mail scritta con coraggio per cambiare il corso delle cose. È da qui che parte la storia di Madwoman's Game, un progetto nato quasi per gioco e cresciuto fino a coinvolgere uno dei volti più riconoscibili di Hollywood.

Una giovane scacchista di 16 anni scrive a Keanu Reeves e ottiene una risposta inaspettata. Nasce così Madwoman's Game, documentario sul mondo femminile degli scacchi, ora pronto al debutto al Miami Film Festival dopo anni di sviluppo.

Una mail, un'intuizione e un sì che cambia tutto

Nel 2021, quando aveva appena 16 anni, Bianca Mitchell-Avila immaginava un documentario capace di raccontare un lato poco esplorato degli scacchi: quello delle donne che sfidano un ambiente ancora fortemente dominato dagli uomini. L'idea era chiara, quasi cristallina: seguire il suo viaggio negli Stati Uniti verso una partita simbolica, una sfida finale contro una figura iconica. Nella sua mente, quel volto aveva già un nome: Keanu Reeves.

Keanu Reeves sul set

"Ho pensato: sarebbe folle se affrontassi John Wick in una partita epica", racconta oggi. Così decide di tentare l'impossibile: indovina l'email del manager dell'attore e invia un messaggio sincero, consapevole del rischio. "So che è molto impegnato e potrebbe non avere tempo per qualcosa di così piccolo, ma volevo provarci". La risposta arriva il mattino dopo, ribaltando ogni aspettativa.

Reeves, colpito da quell'approccio diretto, ricorda: "Sono stato colpito dal tono, dall'ambizione e dalla visione fin dall'inizio". Quella che nasce come una conversazione su Zoom diventa presto qualcosa di più concreto. Anche se l'attore non comparirà nel documentario - la celebre partita è stata eliminata durante lo sviluppo - decide di sostenere il progetto come produttore esecutivo, trasformandosi in una sorta di garante creativo.

Il risultato è un salto di scala immediato. Da progetto scolastico pensato per un piccolo festival locale, Madwoman's Game si trasforma in una produzione strutturata, con la regia di Zach Zamboni e il supporto di realtà come UltraBoom Media e Sugar23. Un'evoluzione che dimostra quanto, a volte, il vero talento stia nel saper bussare alla porta giusta, anche quando sembra irraggiungibile.

Il film, gli scacchi e un'idea diversa di comunità

Al centro del documentario non c'è solo il percorso personale di Mitchell-Avila, ma una visione più ampia del mondo degli scacchi. "Gli scacchi sono stati la mia vita, ma volevo raccontarli in modo diverso", spiega. Non la dimensione puramente accademica, ma quella umana: la comunità, le relazioni, l'energia condivisa tra chi gioca.

Keanu Reeves nei panni di John Wick

È proprio su questo aspetto che Reeves si ritrova in sintonia con il progetto. "Unisce le persone. C'è una comunità, una sensazione che si crea quando giochi o ne fai parte", racconta, ricordando anche la sua breve esperienza con il gioco durante gli anni scolastici: "Non ero molto bravo. Giocavo solo a livello amatoriale". Una confessione che aggiunge un tono quasi disarmante a una figura spesso percepita come distante.

Durante la lunga lavorazione - quasi sei anni - l'attore ha assunto anche un ruolo informale di mentore. Presente, attento, coinvolto. Mitchell-Avila sottolinea un dettaglio che dice molto più di qualsiasi credito produttivo: "Con lui era diverso. Sapevo che mi ascoltava davvero. Non era solo 'ok, ti sento', ma 'come posso aiutarti?'". Un atteggiamento che si è tradotto in gesti concreti, come partecipare a riunioni cruciali anche durante le riprese in Europa, seduto su un marciapiede tra un ciak e l'altro.

Il documentario debutterà al Miami Film Festival il 16 aprile, segnando un traguardo che va oltre il semplice risultato artistico. È la prova che un progetto può crescere insieme alle persone che lo costruiscono, mantenendo intatta la sua identità iniziale.