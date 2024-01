Ballerina: Ian McShane spiega perché è ambientato prima di John Wick 4

Uno dei personaggi chiave del franchise di John Wick ha svelato perché lo spinoff Ballerina con Ana de Armas è ambientato prima degli eventi di John Wick 4. L'inglese Ian McShane, interprete di Winston, ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla timeline del franchise.

John Wick 4: Keanu Reeves in una foto

Parlando con Collider, McShane ha rivelato che il motivo principale per cui Ballerina è ambientato prima del Capitolo 4 è mantenere viva la suspense in vista di John Wick 5, che è attualmente in fase di sviluppo. "Ballerina è ambientato tra John Wick 3 e John Wick 4, perché c'è anche Keanu. Non poteva essere ambientato dopo John Wick 4, perché altrimenti i social media avrebbero detto, 'Oh, quindi è ancora vivo! Cosa farà la prossima volta? Esiste un John Wick 5?!' In questo modo, puoi continuare a far finta che potrebbe non esserci un John Wick 5", ha detto l'attore.

John Wick 5: cosa vedremo nel nuovo capitolo?

Di cosa parla Ballerina?

Ballerina è incentrato sul personaggio principale di Ana de Armas, Rooney, giovane donna in cerca di vendetta contro chi ha sterminato la sua famiglia. Rooney è già stata vista in John Wick 3: Parabellum, dove a interpretarla era Unity Phelan. Secondo Ian McShane, Winston fungerà da scudo per Rooney, usando il Continental come nascondiglio dal misterioso cattivo interpretato da Gabriel Byrne. "Questa volta proteggeremo Ana de Armas, e avevo con me il mio grande amico Lance Reddick. Dio ti benedica, Lance - è morto l'anno scorso", ha detto l'attore ricordando il collega. "Lance e io proteggeremo il personaggio di Ana de Armas. Per me è stato un piacere lavorare ancora una volta con Len, abbiamo elaborato la sceneggiatura in anticipo, quindi non c'è stata perdita di tempo."

Il compianto Lance Reddick e Ian McShane compariranno in Ballerina insieme a Keanu Reeves, che riprende il ruolo di John Wick. Il produttore del franchise Basil Iwanyk ha elogiato la sceneggiatura, scritta da Emerald Fennell insieme a Shay Hatten e Michael Finch, entrambi responsabili dei dialoghi del film. La sceneggiatura assicurerà la continuità con i film di John Wick, con McShane che ha definito il prodotto finale "divertente, soprattutto per i fan di lunga data del franchise". L'attore ha invece pesantemente bocciato la serie prequel The Continental, perché non ha niente a che fare coi film.