John Wick: Winston è il padre del personaggio di Keanu Reeves? La risposta di Ian McShane alla teoria dei fan

Winston è il padre di John Wick? Ian McShane, star della saga con protagonista Keanu Reeves, ha risposto alla teoria dei fan che circola online dopo John Wick 4. Nel corso del franchise, Winston si è rivelato un alleato fondamentale per il sicario, offrendogli costantemente supporto, anche in situazioni piuttosto a rischio.

John Wick 4: Keanu Reeves in un primo piano

Il quarto capitolo ha ulteriormente consolidato il legame tra i due, tant'è che molti spettatori sono convinti che Winston sia in realtà il padre di John. Ian McShane ha dichiarato:"Non so niente. No, sono sicuro che stanno lavorando ad un altro script di John Wick, l'eventuale 5. Keanu ed io ne parliamo. Il prossimo capitolo è Ballerina, che esce a giugno, ed è lo spin-off con Ana de Armas, che si svolge tra il terzo e il quarto. Avrò di nuovo il piacere di lavorare con il mio caro amico Lance Reddick, Dio ti benedica, ragazzo. Ma sì, quella è stata la mia idea alla fine, di avere il tatuaggio sulla mia mano e dire 'addio' in russo, 'Dasvidanya, moy sin'. Ma è solo un accenno al pubblico, chissà cosa inventeranno".

La teoria dei fan

Data la natura misteriosa dei due personaggi da tempo i fan si sono posti domande sulla natura della relazione tra John e Winston nella saga di John Wick. Il primo film li presenta come vecchi amici ma nel corso del tempo è cresciuto il dubbio che i due potessero condividere una forma di parentela. Probabilmente il dubbio non verrà sciolto perché il mistero è una delle componenti che ha contribuito al successo del franchise.

Uscito nelle sale il 23 marzo 2023, John Wick 4 include nel cast Keanu Reeves, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ian McShane nel ruolo di Winston.