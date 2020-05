Keanu Reeves: i prossimi due film dell'attore potrebbero uscire direttamente in digitale

I prossimi film che vedono la star Keanu Reeves nel cast potrebbero uscire direttamente in digitale per fronteggiare le problematiche relative alla chiusura dei cinema inegli USA.

L'emergenza sanitaria potrebbe danneggiare i fan di Keanu Reeves più del previsto: dopo lo stop imposto alla lavorazione di Thre Matrix 4 e John Wick 4, i prossimi due film in uscita dell'attore potrebbero arrivare direttamente in digitale saltando l'esperienza del grande schermo.

Bill & Ted Face The Music: Keanu Reeves e Alex Winter in una foto del film

I film in questione sarebbero Spongebob - Amici in fuga e l'atteso Bill & Ted Face the Music, terzo capitolo della folle saga fantasy musicale. L'uscita in sala dei due film è prevista, rispettivamente, per il 7 e 27 agosto, ma secondo un insider è probabile che le distribuzioni scelgano la via del digitale.

Il Senior Analyst di Exhibitor Relations, Jeff Bock, ha dichiarato a CNN Business:

"A oggi non sappiamo come sarà il mondo a giugno e luglio, ma ciò che sappiamo è che se gli studios decideranno di distribuire questi due film al cinema dovrebbero dare il via alla campagna promozionale adesso. Ma questo richiederebbe un riscio d'impresa e tanti soldi investiti da adesso. Ecco perché per molti di questi film ha più senso un'uscita diretta in digitale."

Né Spongebob né Bill and Ted Face the Music sono blockbuster perciò è difficile che gli studios investano lo stesso denaro di Wonder Woman 1984, Tenet o Mulan, la cui uscita ad ora è prevista nelle sale. Il capo di BoxOffice.com Shawn Robbins crede che questi film usciranno al cinema a ogni costo "a meno di un drastico cambiamento nella data di riapertura dei cinema. I blockbusters rimasti nello schedule dipendono troppo dall'esito al botteghino."

